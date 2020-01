La Marina de València estrena una gasolinera més sostenible amb panells solars i lloguer de bicis

La nova gasolinera comptarà amb captadors solars, que produiran el 50% de l'aigua calenta, i emprarà plaques fotovoltaiques, acumuladors i lluminàries tipus LED per a la generació de l'energia elèctrica destinada a la seua il·luminació interior i exterior.

Paral·lelament, la instal·lació podrà aprofitar l'aigua de pluja i condensació de les màquines d'aire condicionat per a regar per goteig els maceters confrontants.

Un dels servicis més atractius per als propietaris de les embarcacions amarrades en la Marina serà la instal·lació d'un mini-mercat per a garantir el proveïment dels vaixells, a més d'un servici de lloguer de bicis per a desplaçar-se per l'interior de la dàrsena o per València.

Els treballs de remodelació començaran a final de mes i finalitzaran previsiblement a principis de març, detalla l'organisme en un comunicat.

La Marina de València és una de les marines públiques més grans d'Europa i una de les més modernes del Mediterrani, amb més d'un milió de metres quadrats que reuneixen empreses de servicis nàutics.