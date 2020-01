Nuevas confirmaciones del Mad Cool Festival 2020: Placebo, Parcels, Glass Animals...

Mad Cool Festival estrena 2020 con una nueva oleada de confirmaciones entre las que destacan los londinenses Placebo. Junto a Brian Molko y su banda, se suman 29 nombres más al cartel del festival, entre ellos, algunos tan interesantes e influyentes como Glass Animals, Parcels y Kali Uchis.

Una nueva tanda de incorporaciones con la que comenzar el Año Nuevo y que se une a la que tuvo lugar a finales de noviembre pasado con The Killers, Kings of Leon o Faith No More, entre otros. Estas nuevas 30 bandas se suman a las 73 ya anunciadas desde el pasado 29 de octubre.

Confirmaciones de este viernes

Las confirmaciones de este viernes son Placebo, Glass Animals, Parcels, Kali Uchis, Sam Fender, Clairo, Frank Carter & The Rattlesnakes, City and Colour, The Struts, Stephan Bodzin, The Comet is Coming, Black Pumas, Goodbye June, Two Feet, Cala Vento, Scarypoolparty, Angie McMahon, Dinosaur Pile Up, Sleep Token, Presumido, Paula Temple, Hayden James, Anna, The Levitants, Hard GZ, Swit Eme, Gong Li, Elure, Meridian y Zaidbreak.

Si bien los abonos de cuatro días se han agotado, los abonos de tres días y los tickets de día siguen a la venta en Madcoolfestival.es, apunta la organización en comunicado remitido a Europa Press.