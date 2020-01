Desmantellades dos plantacions de marihuana a Elx amb mil plantes i 120 quilos de cabdell

El dispositiu policial va permetre detindre un jove de 30 anys, de nacionalitat albanesa, per un delicte contra la salut pública en estar presumptament relacionat amb els cultius desmantellats.

La investigació va tindre el seu inici en les informacions facilitades per una dotació de la Policia Local que realitzava un control en una partida. Després de realitzar les comprovacions corresponents sobre els ocupants de dos cotxes, un turisme i una furgoneta, els agents van detectar que tots dos vehicles desprenien del seu interior una forta olor a marihuana i que els seus ocupants, portaven adherides a les seues robes i a les soles de les sabates, restes de la citada substància.

En els cotxes no es va intervenir cap substancia estupefaent, però a un dels ocupants se li va localitzar una gran quantitat de diners fraccionada en nombrosos bitllets de 50 euros.

Arran de les identificacions practicades, es va organitzar un ampli operatiu conjunt i coordinat entre el Grup d'Estupefaents de Policia Nacional d'Elx i la Policia Local que va permetre la localització de les plantacions en dos vivendes situades en dos partides de la ciutat.

Una vegada practicades les entrades i registres a l'interior dels immobles, els policies localitzen i intervenen més de 1.000 plantes de marihuana en avançat estat de creixement i floració, 120 quilos de cabdells de marihuana i divers material relacionat amb el seu cultiu i tràfic. Els immobles "perfectament" estructurats i equipats per al cultiu "indoor", segons les mateixes fonts.

Per la seua banda, l'arrestat va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció en Funcions de Guàrdia d'Elx. La investigació continua oberta i per part dels agents no es descarta la pràctica de més detencions per aquests fets.