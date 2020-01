Almeida en el Pleno extraordinario de Valdemingómez: “Ratificar un acuerdo que ya ha sido superado parece absurdo”

Más Madrid ha reabierto en Cibeles un debate perdido. “Queremos que Almeida y Villacís rindan cuentas de la decisión unilateral que han tomado de que lleguen 230.000 nuevas toneladas de residuos a Valdemingómez”, ha dicho su portavoz mediática, Rita Maestre, a las puertas del pleno del Ayuntamiento que ellos mismos han convocado este viernes de forma extraordinaria.

Pero para el alcalde ya no ha vuelta atrás. “En el momento en que ya se están aceptando esas basuras a diario, ¿qué sentido tiene ratificarse en un acuerdo que ya ha sido ratificado?”, ha respondido Martínez-Almeida.

La sesión, en lugar sacarle los colores a la actual corporación madrileña, ha acabado por volverse en contra del partido socialista y de Ciudadanos. Pese a que la votación ha tenido una mayoría de noes frente a síes, la repercusión ha sido aún más negativa para los grupos de la oposición que la del pasado Pleno ordinario del 30 de octubre.

El voto en contra de Ciudadanos ya no solo abre la herida con su socio popular sino que contradice la solicitud del gobierno regional [en la que también gobiernan en colación con PP], en la que acreditaban que no existía otra alternativa que no fuera Valdemingómez.

El Psoe tampoco ha cambiado su voto pero sí su posición, que había dado un giro tras las últimas elecciones generales de noviembre. Forzado por la directiva del grupo socialista, aceptó con la boca pequeña el traslado de los residuos. Su ‘no’ de hoy es un acto de rebeldía hacia su formación en la que se encuentran otras alcaldías como, precisamente, la de Alcalá de Henares.

Es la segunda ocasión en la que Valdemingómez se debate en la sala plenaria. El pasado 30 de octubre los grupos municipales [Más Madrid, Psoe y Cs] votaron en contra de la llegada de los residuos de la Mancomunidad del Este en el Pleno ordinario al defender que los vecinos de Valdemingómez no merecen ser el vertedero de todos. Pero si en esa ocasión la decisión no era vinculante, veanse los resultados, tampoco parece que lo vaya a ser esta, ya que este sábado se cumplen dos semanas desde que los vecinos de Vallevas ven llegar la basura de los vecinos del este.