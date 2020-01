Aplicaciones móviles que pueden ayudar a los pacientes de demencia o alzhéimer y a sus cuidadores

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que "el total de personas con demencia alcance los 82 millones en 2030 y 152 millones en 2050". Este crecimiento que se espera del alzhéimer entre la población ha hecho que los expertos hayan tenido en cuenta las aplicaciones para móviles como una forma de ayudar y mejorar la seguridad de los pacientes.

Además, la OMS indica que "la mayoría de los cuidadores de personas con demencia son familiares", por lo que también se ha contemplado de qué forma las apps pueden ayudarles a ellos. Para ello, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto con el Imserso, publicaron ya en el 2014 un catálogo con serie de aplicaciones gratuitas para cuidadores.

Aplicaciones para cuidadores

Una aplicación muy interesante es Confort Zone. Lo que permite es conocer, en todo momento, dónde está la persona con alzhéimer. De hecho, si no sale la ubicación actual, esta app informará sobre la última que se haya registrado. Esto favorece la independencia y libertad de los pacientes.

Map4Map también es una aplicación imprescindible. Con ella, los cuidadores podrán recibir alarmas en tu teléfono móvil cada vez que la persona con alzhéimer se aleja de una zona especificada. Esto ayuda a evitar que se pierda o se esconda en algún lugar pequeño.

Una tercera aplicación es Alzheimer's Warning. Con ella, los cuidadores podrán conocer todas las facetas de este tipo de demencia, los signos o síntomas que aparecerán a medida que evolucione, además de consejos para poder manejar la situación en cualquier momento.

No podemos olvidarnos de Asso Alzheimer CL. Esta aplicación para móvil está destinada a brindar apoyo a los cuidadores, pues cuidar de un paciente con alzhéimer no es nada fácil. Por eso, proporciona información de gran utilidad para que no se sientan solos y puedan saber qué hacer.

¿Qué aplicaciones pueden utilizar las personas con alzhéimer?

Los cuidadores tienen una gran variedad de apps que les ayudará a mejorar la atención, los cuidados y velar por la seguridad del paciente que tiene alzhéimer. Sin embargo, es cierto que existen aplicaciones también destinadas para las personas con este tipo de demencia. Para ello, Know Alzheimer propone algunas de las siguientes opciones.

Sopa de letras: los pacientes con alzhéimer deben realizar juegos que estimulen su cognición y atención. Por eso, una aplicación muy sencilla es la sopa de letras. Con ella, mejorarán su vocabulario y evitarán olvidarse de palabras, pues con su uso frecuente prevendrá que la enfermedad avance con mayor rapidez. Game Show: esta aplicación la desarrollaron científicos de la Universidad de Cambridge. Lo que pretende es evitar el aburrimiento que puede generar la aplicación anterior, por ejemplo. El objetivo es asociar distintos patrones geométricos con diferentes ubicaciones. Si se consigue se ganan monedas y el juego va progresando y subiendo de nivel. Lucha contra el alzhéimer: esta otra aplicación contiene ejercicios de matemáticas y un entrenador para la memoria que puede ser otra opción para combinar con las anteriores. Esto mejorará su atención, razonamiento y concepto numérico.

Las aplicaciones para móvil se han convertido en una herramienta útil para ayudar tanto a los pacientes con alzhéimer como a sus cuidadores. Por esta razón, es importante tenerlas en cuenta y hacer uso de ellas en la medida de lo posible.