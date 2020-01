Demanen més de 4 anys de presó per a la cúpula del Banc de València

La Fiscalia Anticorrupció va presentar aquest dijous el seu escrit de qualificació provisional en el qual sol·licita penes que superen els quatre anys de presó per als alts càrrecs del Banc de València per un delicte continuat de falsedat comptable entre 2009 i 2010.

En concret, el Ministeri Públic demana quatre anys i mig de presó per a l'expresident del banc José Luis Olivas i el seu exconseller delegat Domingo Parra per maquillar els comptes negatius de l'entitat amb la finalitat d'oferir una imatge de rendibilitat que no es corresponia amb la real, marcada per un forat econòmic de 20 milions d'euros.

Segons l'escrit de la Fiscalia, es tracta d'una maniobra basada “en l'aplicació de polítiques de crèdit caracteritzades per la seua escassa prudència i elevat risc”.

Així, Anticorrupció va detectar que el Banc de València va realitzar pràctiques d'escàs benefici, ja que va assumir la totalitat del risc de diferents projectes immobiliaris a llarg termini de dubtosa viabilitat, entre altres operacions. El Ministeri Públic també va acusar altres 12 persones del mateix delicte de falsedat, entre elles el soci auditor de Deloitte Miguel Monferrer.