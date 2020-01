Una ordenança regularà les ajudes socials d'emergència a València

La Junta de Govern de l'Ajuntament de València aprova aquest divendres la primera ordenança de prestacions individualitzades en matèria de serveis socials, amb més de cinc milions d'euros en dos tipus d'ajudes: una de benestar social per a totes les necessitats que puga tindre una família en un moment puntual i una altra per a la millora de l'autonomia de les persones majors.

Es tracta de la línia d'aquest tipus “més ambiciosa d'Espanya”, amb l'objectiu de garantir una atenció de qualitat a la ciutadania, segons va afirmar aquest dijous la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano.

La principal novetat de la convocatòria és que cobreix totes les necessitats bàsiques, com a alimentació, habitatge, higiene, sanitat, nivell educatiu, activitats d'oci i temps lliure, necessitats de transport o tràmits documentals, quan fins ara l'ajuda “es limitava a alimentació”.

En 2020, la Corporació destinarà 5.218.000 euros, la mateixa quantia que l'any passat, en unes ajudes que són “dret subjectiu i universal” de cada persona beneficiària, sense dependre d'una convocatòria concreta, va destacar el Consistori a través d'un comunicat.

Aquestes subvencions també posseeixen un element de contraprestació: qui reba l'ajuda no sols cobrarà, sinó que també signarà un compromís personalitzat de realitzar accions de manera proactiva per a millorar la seua situació.

La primera tipologia d'ajudes, les de necessitat social, abasta conceptes com a deutes del lloguer, entrada d'un habitatge, allotjaments alternatius, reparacions en l'habitatge, pagament per a paralitzar desnonaments o oferir allotjaments provisionals, reformes d'habitabilitat, despeses de comunitat, accés a mobiliari bàsic i electrodomèstics, despeses de subministraments energètics bàsics, despeses per a portar ulleres en cas de necessitat, i tractaments podològics o odontològics.

Els requisits per a sol·licitar aquestes prestacions són estar empadronat a la ciutat de València o, en situacions excepcionals, demostrar que es resideix a la ciutat, com els estrangers que no tenen regularitzada la seua situació i estan en situacions de demanda d'asil o refugi. La segona línia consistirà en la concessió d'ajudes per a la millora de l'autonomia de les persones majors.

Compten amb dos subtipus: tècniques, com a audiòfons o adaptació d'habitatge per a persones amb mobilitat reduïda, i adaptació de vehicles a motor. Per a rebre-les cal tindre més de 60 anys i demostrar algun grau de discapacitat motor o sensorial. Per part seua, les persones que acrediten la condició de víctima de violència masclista rebran un 10% addicional.

Els dos tipus de prestacions són compatibles amb altres ajudes, subvencions o ingressos procedents de qualsevol administració, mentre que les famílies que ja siguen beneficiàries de la Renda Valenciana d'Inclusió tindran una concepció directa.

Fruit de les ajudes es veuran reforçats els 12 centres municipals de serveis socials de València, amb la incorporació d'una desena de treballadors per a aconseguir “una eina d'intervenció comunitària potent”. L'Ajuntament també estudia habilitar un centre de telefonades per a alliberar a aquests punts de la tasca d'informació i atenció.

D'altra banda, el Govern local també té previst aprovar aquest divendres la constitució d'una bossa de Tècnic Mitjà de Treball Social. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, destaca la importància d'aquesta iniciativa per a “reforçar la plantilla municipal amb professionals experimentats en l'àmbit dels serveis socials” amb la intenció de “ser el més diligents possible en la tramitació de lleis que permetran millorar el benestar de molts ciutadans i ciutadanes”.

Reforç de personal per a la Renda Valenciana d'Inclusió

La incorporació de professionals que prepara l'Ajuntament “reforçarà molt la intervenció integral amb les famílies perceptores de la Renda Valenciana d'Inclusió, en aspectes com l'accés a l'habitatge, a la formació o a l'ocupació”, al mateix temps que millorarà en el seu conjunt l'atenció dels Serveis Socials, va afirmar la regidora de l'àrea, Isabel Lozano.