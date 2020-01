Tarot del día: del 13 de enero al 19 de enero y estrella de la semana

Rey de oros, caballo de bastos, 3 de espadas, 7 de copas, El Emperador: No hallamos ante una semana que traerá realizaciones y éxitos mediante luchas, riesgos y sacrificios. Una semana que en muchos aspectos nos llevará a ver la realidad y nos despertará de muchos sueños e ilusiones banales o irrealizables. Sin duda será una semana favorable o fructífera aunque no siempre será agradable o irá en la dirección que a nosotros nos gustaría. Será especialmente inspirada o propicia para los asuntos laborales y financieros pero algo más difícil a la hora de gestionar los asuntos del corazón, donde será preciso afrontar algunos desengaños, crisis o conflictos que generalmente serán pasajeros o nos terminarán conduciendo a una realidad mejor.

LUNES 13

La Justicia, 7 de espadas, La Templanza: Nos habla de un día que para muchos se iniciaría incierto, difícil o incluso amenazador, con el riesgo de que surjan problemas, pruebas, engaños o traiciones. Sin embargo La Justicia o La Templanza nos tranquilizan advirtiendo que en la mayoría de ocasiones esos escollos se podrán superar o quizás prevenir, a veces incluso de modo casi milagroso o gracias a valiosas ayudas que llegarán de donde menos imaginemos. En el amor crisis que conducirán a algo mejor.

MARTES 14



5 de bastos, La Torre, El Emperador: Sin duda se trataría de un día dominado por la influencia de Marte, rico en luchas, retos e iniciativas audaces a veces por expreso deseo y en otros casos porque no nos queda más remedio. Problemas que hay que afrontar o piedras en el camino que es preciso retirar. Realizaciones o éxitos logrados mediante lucha o corriendo grandes riesgos. No obstante nada de esto indica que deba ser un día infortunado o negativo sino más bien de abundante lucha y acción.

MIÉRCOLES 15

La Sacerdotisa, 6 de espadas, El Papa: Este día se parecería bastante al lunes ya que nos habla de agobios, dificultades o preocupaciones pero al mismo tiempo El Papa, una de las cartas más benéficas, nos promete ayuda o protección de un modo o de otro. De todos modos es bueno ser prudente o reflexivo a la hora de tomar iniciativas o decisiones de gran trascendencia. La tarde será más afortunada o feliz que la mañana y traerá más esperanza, ya que el día se iniciará con emociones negativas.

JUEVES 16



6 de copas, sota de oros, El Emperador: Este día se presenta algo mejor que los anteriores sobre todo para asuntos laborales, financieros, mundanos y vida social, incluyendo también los viajes relacionados con trabajo o negocios. Asimismo se verá en muchos casos un mayor optimismo o espíritu de aventura. Solución de pasados bloqueos o problemas. Esta buena disposición se notará igualmente en los asuntos del corazón y todo tipo de relaciones íntimas mediante actitudes más constructivas.

VIERNES 17



Rey de espadas, 2 de bastos sota de oros: En líneas generales este día seguirá la misma trayectoria del anterior solo que las realizaciones y los éxitos llegarán con algo más de lucha o sacrificio y una intervención algo menor de la suerte, pero continuará siendo un buen momento para todo lo relacionado con la vida profesional, finanzas y otros asuntos mundanos en general. En el amor riesgo de tensiones, desencuentros o sorpresas desagradables pero que finalmente se terminarían solucionando.

SÁBADO 18



10 de espadas, Los Enamorados, El Mago: Este va a ser un día “agridulce” para las relaciones sentimentales, familiares y la vida íntima en general, aunque con una tendencia general a terminar bien. Momentos de felicidad o realización que estarán precedidos por algún disgusto o conflicto entre las ilusiones y la realidad. De todos modos se trata de un día positivo que nos terminará conduciendo a algo bueno aunque no sea por el camino más deseado. Favorable para trabajos creativos o artísticos.

DOMINGO 19



Sota de copas, El Ermitaño, La Luna: En muchos casos las cosas no van a salir del modo que nos gustaría, sobre todo en la vida íntima, aunque eso no significa que salgan mal. A veces lo que deseamos no nos convendría y el destino nos conducirá hacia un mejor camino. Riesgo de emociones negativas o melancólicas, a veces con razón pero en otros casos sin ella. Pero será un día más favorable para las personas introvertidas y hogareñas, escritores, estudiosos, investigadores y amantes de la paz.

LA ESTRELLA DE LA SEMANA: Estos días nos hallaremos bajo la estela valerosa y benéfica de Deneb, la estrella más brillante de la constelación del Cisne. Un gigantesco lucero blanco-azulado que según la tradición trae suerte y favorece el éxito a todas las personas luchadoras, valientes y audaces. Será de gran ayuda para quienes en estos días se vean obligados a correr riesgos y luchar por algún tipo de causa material o espiritual. También inspirará sentimientos de bondad y generosidad junto con los de fortaleza.