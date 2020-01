Las compras de tarjetas T-Usual doblan en una semana a las de la antigua T-10 en los transportes de Barcelona

«Estoy en la oficina de información de TMB de plaça Universitat porque necesito una nueva T-16 para mi hijo. El miércoles también vine pero había aún más cola», se lamenta una usuaria del metro, Estefanía Blanco, de 53 años. «Como se le ha roto la tarjeta he de pedir un recambio hasta que no me envíen la nueva a casa. El problema es que estos días, con el cambio de tarifas, siempre hay muchas colas y muy pocas oficinas de información», relata a este diario la usuaria.

Como ella, muchos viajeros del transporte público están soportando largas esperas en los puntos de información y atención al público que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) tiene habilitados en las estaciones de metro de Universitat, La Sagrera y Diagonal y que atienden entre semana de 8 a 20 horas (el de Universitat tambien los sábados por la mañana).

Las consultas se acumulan debido a la remodelación tarifaria que entró en vigor el pasado 1 de enero y con la que se crean nuevos títulos que bonifican a los viajeros más habituales. Pero también se amontonan las peticiones de aquellos que quieren cambiar títulos de 2019 por actuales o que desean acogerse a alguno de los bonos sociales.

Para facilitar las gestiones, TMB recuerda que a parte de estas tres oficinas de atención presencial, los usuarios también pueden dirigirse a la estación del Nord de autobuses, a estaciones de Rodalies y a los centros de atención al cliente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Consultados por 20minutos, empleados de la oficina de atención de TMB en Universitat indican que los títulos T-10, que centran muchas de las consultas que están recibiendo estos días, se pueden utilizar hasta el próximo 29 de febrero. Y recuerdan a los ciudadanos que el nuevo bono T-Casual no va vinculado al DNI del comprador –como sí sucede con la T-Usual– lo que la haría unipersonal, aunque hasta marzo se puede utilizar por más de un pasajero. Lo que ocurrirá a partir de entonces es que las máquinas validadoras ya no permitirán pasar la tarjeta dos veces seguidas, es decir, dejará de ser multipersonal.

Maria Llopart, de 23 años, es una de las personas que se ha acercado hasta el punto de información de Universitat para resolver una de estas dudas. «Antes de Navidad compré una T-10 sin estar al corriente de los cambios. Ahora la quiero cambiar por una T-Casual ya que no voy a gastar esos viajes antes de marzo. Me han dicho que tendré que pagar la diferencia de precio, que diría que es de 1,15 euros», comenta.

El 63% de las ventas son de la T-Casual



En los dos primeros dias de 2020, las ventas de la T-Usual duplicaban a las de los antiguos títulos mensuales, confirmó TMB. Estos nuevos abonos de viajes ilimitados en 30 días incrementaron sus ventas un 120% el 1 y 2 de enero respecto a los equiparables en enero de 2019: T-Mes,T-50/30 y T-Trimestre. De la T-Jove se vendieron esos dos días tres veces más títulos trimestrales de este tipo que en las mismas fechas del año pasado.

Se han vendido 113.800 títulos T-Usual, un 101% más respecto a la suma de T-Mes, T-Trimestre y T-50/30 de los primeros siete días de 2019

Las cifras que maneja TMB hasta el día 7 de enero indican que la demanda de la T-Usual sigue doblando a la de los tres abonos precedentes que ya no existen. Se han vendido 113.800 títulos T-Usual, un 101% más respecto a la suma de T-Mes, T-Trimestre y T-50/30 de los primeros siete días de 2019. También se ha incrementado en un 103% la venta de tarjetas T-Jove, de las que se han adquirido 22.900 unidades.

Por su parte, la T-Casual (antigua T-10) baja un 25% en demanda con 268.000 títulos vendidos, aunque sigue siendo el más comprado de los tres, que en total suman 420.500 adquisiciones. TMB reconoce que la T-Casual todavía representa una «proporción alta» delas unidades vendidas, el 63% del total, aunque la T-Usual va escalando posiciones y llega al 27%, cuando los títulos equivalentes anteriores estaban por estas fechas en el 13%. En cuanto a cifras de validaciones, TMB informa que, por el momento, «se están manteniendo los mismos niveles que en días homologables de principios de 2019».

La T-Usual, poco visible en las máquinas expendedoras



La considerada por TMB nueva «tarjeta de referencia» del sistema tarifario, la T-Usual, no aparece en la primera pantalla de las máquinas expendedoras de billetes. Para poder encontrarla hay que acceder a un segundo menú desde la opción «Otros», donde queda agrupada junto a la T-Grup, la Targeta Rosa y la T-Jove. En la pantalla de inicio sí que aparece el billete sencillo, la T-Casual y la T-Dia. La empresa ya trabaja para que la T-Usual sea más visible en el menú de los terminales de compra.