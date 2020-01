Anabel Pantoja se rebela contra Julián Muñoz: "A mi tía olvídala, déjala en paz"

Anabel Pantoja ha criticado en Sálvame las polémicas declaraciones que Julián Muñoz hizo recientemente sobre Isabel Pantoja. El exalcalde de Marbella aseguró estar arrepentido de su relación con la tonadillera, de quien dijo que "le gusta mucho el dinero". Por ello, la colaboradora, muy enfadada, le ha pedido respeto.

"Es mejor que hables de tu familia actual, esa a la que abandonaste", ha opinado la sevillana este jueves desde el plató, donde ha explicado también que, en la entrevista, 30 de 34 preguntas son sobre el clan Pantoja.

La tertuliana le ha pedido respeto hacia los miembros de su familia, entre ellos su abuela, ya que es una persona anónima. Por otro lado, también le ha exigido que no hable de Isabel Pantoja: "A mi tía déjala en paz, olvídala".

Además, la colaboradora ha cuestionado la gravedad de sus problemas de salud, que le permitieron pasar al tercer grado en la cárcel: "Tan malo no estás ni las arterias estarán tan mal, porque me han comentado que hace un mes estaba muy bien en Las Palmas a gustito en una terracita", ha añadido.

Los dardos a Isabel Pantoja

Julián Muñoz ha decidido hablar por primera vez sobre su relación con Isabel Pantoja. Así, en una mentada revista el exalcalde del municipio marbellí aseguró que su historia de amor fue fruto "de un calentón": "No me hubiera separado de Maite, fui un descerebrado", se sinceró sin tapujos.

El político contó que mantener una relación con una cantante del nivel de la tonadillera le hacía sentirse importante: "Quizá se enamoró de mi poder y yo de la parafernalia", explicó abiertamente. Muñoz también apuntó que a Pantoja "le gusta mucho el dinero" y que recibía una parte de sus conciertos "en negro".

El condenado por el caso Malaya también achacó su "agresividad" frente a los medios a la influencia de su ex: "Perdí la cabeza y pido perdón, no me he portado bien con la prensa. Me contagié de su agresividad", se exculpó.