Principales agencias valencianas no concurrirán al concurso de publicidad de CACSA por no respetar el trabajo creativo

20M EP

Las principales agencias publicitarias de la Comunitat han anunciado que no se presentarán al concurso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València por las condiciones económicas que recoge y porque consideran que "no respeta el valor del trabajo creativo", según ha anunciado en un comunicado ComunitAD, asociación sectorial a la que pertenecen todas las agencias que han decidido no concurrir.