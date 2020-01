CCOO Rioja muestra su solidaridad con los trabajadores de Conforama Viana y Pamplona que quieren "un horario para vivir"

Entre sus argumentos, los trabajadores "nos dicen que no podemos dejar a las grandes superficies que nos vayan quitando tiempo de vida" porque "no es imprescindible abrir una tienda hasta las 12 de la noche, y mucho menos consumir a esa hora".

Ante ello, CCOO Servicios La Rioja advierte de que esto "es un pulso a la sociedad", algo que desde la visión de las grandes empresas, "se quiere llevar al cambio de hábitos de consumo y con ello al cambio social por un consumismo insolidario al que le da igual lo que le pase a las trabajadoras que tiene delante".

Así las cosas, CCOO Servicios Rioja dice "no" a esta medida organizativa "absurda" de la patronal porque cualquier comercio "no es una farmacia de guardia, no se va a vender más por estar más y más horas con las puertas abiertas sometiendo para ello a las trabajadoras a no poder ver a sus hijos o no poder vivir y socializarse".

La Dirección de la Empresa "quiere promocionar la venta en ese horario comercial, está claro que le da igual lo que corresponde a la conciliación laboral. Para promocionar este horario ha difundido carteles en los que anuncia promociones al cliente por la compra que haga en la franja de 22 a 24 horas", finalizan desde CCOO La Rioja.