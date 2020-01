'Los Lobos' y 'The South Austin Moonlighter', nuevas confirmaciones del Huercasa Country Festival 2020

'Los Lobos' y 'The South Austin Moonlighters' se suman a los ya anunciados Nikki Lane, 'Mike & The Moonpies', AllWoods y 'Riders of The Canyon', el grupo formado por Joana Serrat, Marta Delmont, Roger Usart y Matthew McDaid, en un programa que el festival anuncia como "el más amplio" de todas sus ediciones, con "muchos artistas por dar a conocer aún", según ha señalado a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Huercasa Country Festival continúa ofreciendo sus abonos, con acceso para todo el fin de semana, ahora al precio de 60 euros. El cupo de abonos es limitado y solo se pueden adquirir online, en eventbrite.com.