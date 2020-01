La sobrina de Diana de Gales dará el 'sí, quiero' este 2020 a su novio de 60 años

La de Beatriz de York no será la única boda real de la que podamos disfrutar este 2020 –siempre que la escandalosa vinculación de su padre, el príncipe Andrés, con el caso Epstein lo permita–. Lady Kitty Spencer, sobrina de la fallecida Diana de Gales, también dará el ‘sí, quiero’ este año y, aunque ella no es una royal, su vinculación con la familia real británica es más que evidente; por lo que no faltarán invitados de prestigio que harán las delicias de los seguidores de los enlaces monárquicos y, también, de los fashionistas.

Así lo han contado en el tabloide británico Daily Mail, donde han confirmado el enlace con su actual pareja, el empresario sudafricano Michael Lewis, con quien comparte sus días desde agosto de 2018, a pesar de las críticas que se han vertido desde un principio sobre su relación.

La pareja se lleva tres décadas de diferencia, ya que la joven aún no ha cumplido la treintena, mientras que él sopló las 60 velas el pasado 2019; y este hecho ha sido suficiente para alimentar las críticas en las crónicas monárquicas de su país de origen.

Con discreción

Cabe destacar que, por el momento, la pareja no ha confirmado ni desmentido los rumores, algo esperable, pues, desde que iniciasen su relación han intentado llevarlo con la mayor discreción posible. No obstante, según la fuente familiar de la que se nutre la noticia del Daily Mail,el empresario le pidió matrimonio estas navidades en Sudáfrica, lugar en el que pasaron estas fechas señaladas.

No obstante, ya se han empezado a barajar algunos detalles sobre el casamiento que, por cuestiones familiares, se celebraría posiblemente en Sudáfrica. Por ejemplo, ya hay quien se arriesga a afirmar que la novia elegirá a Dolce & Gabbana para firmar su vestido, puesto que ha trabajado mucho con la casa italiana; o que se decantarán por una ceremonia judía, ya que el empresario es fiel practicante de esta religión.