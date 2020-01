Barceló anuncia que la gestió del Departament de Torrevella revertirà en el sistema públic a l'octubre del 2021

Amb aquest anunci, Barceló ha rebutjat les informacions, de mitjans locals, que apunten al fet que la companyia hauria vinculat la construcció d'un nou centre de salut a Oriola Costa a canvi de prorrogar altres cinc anys la concessió.

Davant açò, la consellera, per mitjà d'un comunicat, ha dit: "El nostre compromís amb la prestació assistencial per a cobrir les necessitats de la ciutadania no va a ser mai moneda de canvi per a defendre interessos que poden ser legítims però que no coincideixen ni amb el Consell ni amb la Conselleria de Sanitat".

"El compromís del govern valencià és garantir la prestació sanitària a totes les persones i en tot el territori", ha al·legat i ha volgut deixar "molt clar" que la concessió de Torrevella "revertirà al sistema públic, tal com està previst a l'octubre del 2021".

A partir d'aleshores, "el compromís de la Conselleria amb la prestació assistencial es complirà i atendrem les necessitats que requerisca tant Oriola Costa com qualsevol municipi del citat departament".