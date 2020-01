Aaron Carter comparte una selfi con su nueva novia… e Instagram se ceba con ella

Aaron Carter sale de una polémica para meterse en otra –y de cabeza–, pues no tiene reparos en compartir sus problemas con sus seguidores. Si hace unos días sus fans creían que había muerto de sobredosis mientras hacía un directo; ahora consideran que el cantante se ha equivocado al escoger a su actual novia. Y, como cabía esperar, se lo han hecho saber a golpe de comentario en Instagram, red que ha elegido el cantante de Hard to love para confirmar su relación con la modelo Melanie Martin: una rubia explosiva sobre la que han vertido graves críticas.

Después de subir un clip donde se ve a la joven ejerciendo como copiloto durante un viaje, algunos de sus seguidores han decidido poner en duda la durabilidad de esta relación. Sin embargo, los insultos para Martin han sido los protagonistas de esta publicación, en la que han llegado a preguntar a Carter "cuánto le paga", dando a entender una posible relación profesional con la prostitución.

"¿Bonita? ¿Quién? ¿La chica de plástico? Ah, ok"; "un cuerpo genial, pero cara de 50 años"; "¿le ha explotado la cara?" o "boca de besugo" han sido otras de las ‘lindezas’ que han proferido (y abundado) sobre la modelo que ocupa, a día de hoy, el corazón de Carter.

Un beso para zanjar la polémica

Lejos de dejarse llevar por los despectivos comentarios que abundan en el primer vídeo que colgó en Instagram para hacer pública su relación con Melanie, Carter ha intentado zanjar la polémica con un segundo post. El cantante ha elegido, para esta ocasión, un selfi en un dormitorio hecho por él, mientras su novia le da un beso en la mejilla, con el que parece confirmar que está con ella. Sin embargo, la leyenda que ha elegido para la mentada instantánea ha vuelto a desconcertar a sus más de 516.000 seguidores.

"Me quiere, no me quiere, me despierta de la siesta y yo me conformo", ha escrito junto a la fotografía, dando pie a sus seguidores a pensar que no está convencido de que esta relación tenga futuro. "Esta relación va a durar tanto como la anterior", ha comentado con ironía un seguidor, al que han respaldado otros tantos aseverando que la joven solo quiere utilizarle y aprovecharse de su fama.

Por el momento, ni Aaron Carter ni Melanie Martin han invertido tiempo en contestar a sus haters, y por lo que sus stories de Instagram demuestran, siguen disfrutando de tiempo juntos, muy a pesar de los seguidores del cantante.