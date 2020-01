El Sipla tilda a García de "kamikace" y le recuerda que no puede disolver la Policía Local

"Eso es lo que pasa cuando alguien llega al poder sin haber leído casi libros", ha lamentado el representante del sindicato policial, que ha insistido en que lo que dice el alcalde no sería legal, y que no tiene sentido que el primer edil de Siero se esté dedicando a "echar mierda" a sus propias policías.

"Es un disparate", ha señalado Rodríguez, que ha afirmado que García "ha cometido delitos" y que desde su sindicato están acudiendo a los tribunales. Así, ha indicado que cuando su organización se manifestó en octubre, García cerró al día siguiente las dependencias policiales de Lugones. "Es algo que no puede ser decisión del alcalde, tiene que ir al pleno", ha comentado, además de señalar que otras fuerzas de seguridad del Estado sufren las consecuencias de esa decisión.

Según Rodríguez, ya hay funcionarios e incluso concejales que les han hecho llegar el "despotismo" con el que actuaría García. "Hay gente de baja", ha señalado, a preguntas de Europa Press.

En vista de la actitud del alcalde, Rodríguez lamenta que no se vea una posible solución al conflicto. "No se da cuenta de que él se va a ir, pero nosotros seguiremos trabajando como policías", ha señalado, añadiendo que no tiene sentido que critique tan ferozmente a un cuerpo que depende del mismo García.

En cuanto a las reivindicaciones que viene planteando el Sipla en Siero, Rodríguez ha comentado que pasan por cuestiones tan simples como la firma de un calendario laboral. El dirigente sindical duda también de la decisión del alcalde de nombrar un nuevo jefe de Policía y de que se hayan cumplido escrupulosamente requisitos como mérito y capacidad.