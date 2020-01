PP afea el "silencio" de Diputación tras adjudicar tratamiento de residuos a empresa que ganó contrato en 2015

El portavoz del grupo popular provincial, José Robles, ha reclamado que "se ha adjudicado a la misma empresa que el gobierno del Partido Popular adjudicó en 2015, es decir a la misma empresa que los técnicos de la Diputación de Granada dijeron que era la mejor oferta para el interés general y para el interés de la provincia".

En este sentido, ha pedido explicaciones a José Entrena de por qué "si el PP hizo las cosas tan mal", cómo es posible que en noviembre adjudicara con su voto a favor, con su "mayoría absoluta" a la misma empresa que el Partido Popular adjudicó en mayo de 2015, informa el PP en un comunicado.

Sin embargo, ha recordado cómo el PSOE trató de "embarrar" la adjudicación del contrato en 2015, "sembrando la duda, la insidia, haciendo creer a la ciudadanía que el PP había intentado favorecer a una empresa en concreto".

"Pero se ha demostrado que no es verdad lo que dijo el PSOE, que no se anulaba el procedimiento de contratación del año 2015, sino que parcialmente el TSJA anulaba la resolución, acreditando la jueza que el gobierno del PP en la Diputación había adoptado una decisión no arbitraria, sino motivada y que solo se trataba de arreglar una cuestión muy menor", ha explicado Robles en relación a la sentencia del TSJA de mayo de 2018 por la que se anulaba el contrato de residuos adjudicado por la Diputación en 2015.

Según ha añadido el portavoz popular, el "gran error" del PP, según la magistrada, fue adjudicar a la empresa en el 10 por ciento de gastos generales, cuando la ley dice que mínimo en el caso de ejecutar obras esos gastos generales deben situarse en el 13 por ciento.

En el pleno del pasado mes de noviembre, se dio cuenta de la resolución por la que se dirimía la incidencia judicial del contrato del servicio de tratamiento de residuos de la Diputación Provincial en las plantas de Alhendín. La adjudicación del contrato para la gestión del tratamiento de los residuos en la provincia de Granada se produjo en mayo de 2015, durante el anterior gobierno del PP en la Institución Provincial.

El nuevo contrato, adjudicado en noviembre de 2019 a la misma empresa que en 2015, fue aprobado por unanimidad de los seis grupos políticos con representación en la Diputación de Granada. "Al igual que el recurso de reposición del contrato presentado en 2015 fue rechazado por los cinco grupos políticos que conformaban la corporación", ha apuntado José Robles.

"Hablamos del mayor contrato de la historia de la Diputación, con 625 millones de euros adjudicados, por lo que no entendemos que el gobierno de la Institución Provincial lo ha silenciado, cuando posiblemente éste sea el acuerdo más importante que haya adoptado o pueda adoptar el gobierno de la Diputación Provincial en este mandato", ha subrayado.

El portavoz popular ha reivindicado la gestión del PP en la planta de Alhendín durante su mandato. Así, ha recordado que cuando los populares llegaron al gobierno se encontraron una obra de remodelación de la planta "atascada", adjudicada a una empresa sin experiencia y que tenía una desviación del presupuesto del cien por cien. "Dejamos entre 2013 y 2015 una planta moderna, eficiente y la que más subproductos recupera de toda España", ha defendido José Robles.