PRC pide a PSOE "respeto" a Revilla y reivindicar "sin fisuras" los compromisos de Madrid: "Sin eso no hay gobierno"

Así lo ha indicado este jueves en una rueda de prensa el secretario general del PRC y presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que ha comparecido junto al diputado nacional José María Mazón y la secretaria de Organización del partido, Paula Fernández, después de que los socialistas cántabros decidieran anoche continuar en el Ejecutivo regional pese a haber dado por roto el pacto con los regionalistas por su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez.

Revilla ha detallado que, al que se tomó la decisión de votar 'no' a la investidura tras conocerse el acuerdo del PSOE de Pedro Sánchez con ERC, la Ejecutiva del PRC se reunirá esta tarde para analizar la situación de la coalición tras el "sainete" montado por los socialistas liderado por Pablo Zuloaga con "la amenaza" de salir del Gobierno que, finalmente, no han consumado.

El líder regionalista ha indicado que, entre los replanteamientos del pacto que propondrá en el PRC en la comisión de seguimiento que espera que se reúna en menos de una semana, los regionalistas van a reclamar al PSOE "respeto", "fidelidad" y "obediencia" al presidente de Cantabria, que es "una institución" -"yo soy una institución"-, y que se comprometan a reivindicar "sin fisuras" al Gobierno de España el cumplimiento de los compromisos con la comunidad.

"No es un órdago, si eso no se hace no puede haber gobierno", ha manifestado Revilla, que ha advertido que el PRC no va a tolerar "represalias" de los socialistas en cuanto al cumplimiento de los compromisos con la comunidad autónoma, los trenes a Madrid y Bilbao o el pago de la deuda de Valdecilla, porque "no les sale bien".

Aunque esta misma mañana los dos socios del bipartito se han visto en el Consejo de Gobierno, Revilla ha asegurado que no se ha hablado del asunto porque ahí "no se habla de política sino de Cantabria" y ha desvelado que su única conversación sobre ello con el líder del PSOE cántabro y vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, tuvo lugar el pasado viernes cuando "me vino a plantear el órdago y la cosa duró un minuto, me puse de pie y le abrí la puerta".

ESTABILIDAD GARANTIZADA, "SE QUEDEN O SE VAYAN"

Desde entonces, y a pesar de la insistencia de los socialistas en dar por roto el pacto de gobierno en la región si el PRC materializaba su 'no' a Sánchez, Revilla ha asegurado que ha "dormido muy tranquilo". "No he tenido ni un minuto de insomnio porque la gobernabilidad de Cantabria está garantizada se queden o se vayan, porque hay un partido, el PRC, que lleva gobernando muchos años y ha dado estabilidad siempre", ha reivindicado.

Ahora, el PSOE ha decidido no materializar su amenaza de romper el pacto de Gobierno, aunque Revilla ha reconocido que los regionalistas esperaban que lo hiciesen tras días de amenazas y, por ello, habían estado "barajando un posible gobierno en solitario, un gobierno de cooperación con otros y, si se hiciese ingobernable, convocar unas elecciones".

Como el PSOE ha decidido mantenerse en el Gobierno, el PRC quiere ahora replantear el pacto de gobierno porque no quiere "más sainetes" y, por ello, la Ejecutiva regionalista analizará esta tarde "en qué circunstancias puede seguir la coalición" tras lo ocurrido estos últimos días y aprobará varias cosas para añadir al documento del pacto.

"Yo no estoy dispuesto a seguir en una coalición en la que se ponga en duda la fidelidad y la obediencia al presidente de Cantabria, que es una institución", ha enfatizado Revilla, que ha dicho no estar dispuesto a continuar gobernando junto para "encontrarme todos los días con acusaciones de que si hemos sido unos traidores o hemos engañado a la gente" cuando no es así.

Por ello, ha dicho que el PRC reclamará a los socialistas su compromiso con el "respeto" al presidente regional, pero además también les instará a "ponerse al frente de la reivindicación del cumplimiento de lo que está firmado" por parte del Gobierno de España.

En este sentido, ha señalado que está oyendo "cosas que asustan y que son impropias de un dirigente político" como es decir que "puede haber represalias" por el 'no' del PRC a la investidura, afectando a los compromisos del Estado con la comunidad autónoma y que Revilla ha reiterado que "son reivindicaciones históricas" de la región.

Frente a ello, los regionalistas exigirán al PSOE cántabro que se comprometa a reivindicar "sin fisuras", junto al PRC y el resto de fuerzas políticas de la región, que el Gobierno nacional cumpla sus compromisos. "Si están, es para que se unan al carro de las reivindicaciones de Cantabria", ha añadido.

"SIN ESO NO PUEDE HABER GOBIERNO"

Las dos cosas deben cumplirse por parte de los socialistas y "no es un órdago", ha advertido Revilla, para quien "sin eso no puede haber gobierno". "Si no se aceptan estas dos cuestiones en un replanteamiento nuevo del pacto, no hay gobernabilidad posible", ha considerado.

"Si hay gobierno de coalición, que queremos que siga porque estamos cómodos con el programa firmado, tiene que ser a base de que el PSOE reconozca la autoridad del presidente de Cantabria, la independencia del PRC fuera de Cantabria y que las reivindicaciones de la región cuenten con el apoyo del partido en Cantabria", ha añadido.

Y ha avisado de nuevo: "cuidado con tomar represalias en esa línea" por no haber votado a favor de Pedro Sánchez, un voto que se ha debido al acuerdo del PSOE con ERC, y que Revilla ha pedido que "se respete" aunque cree que "probablemente me costará la amistad" con el líder socialista. "Qué no tomen represalias, qué no me enfaden", ha apostillado el presidente cántabro.

A pesar de ello, el presidente cántabro ha asegurado que desea "fervientemente" que el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos "salga bien". "Lo deseo con toda mi alma, pero tengo dudas porque no tiene pinta de ser muy estable", ha dicho, añadiendo que no es "optimista".

Y ha avanzado que hay asuntos en los que el Gobierno "contará con el voto de Mazón" como en los asuntos de "la agenda social" (las pensiones, la dependencia, la discapacidad, la lucha contra la violencia de género...) o en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "si incluyen las obras de Cantabria".