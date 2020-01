Ribó nega haver influït en els tècnics municipals per a elaborar informes sobre l'ampliació del Port de València

Així, ha ressaltat que "la prova clara i manifesta que no s'ha influït absolutament" és que "hi ha hagut informes en un sentit i hi ha hagut informes en un altre sentit" perquè uns ressalten la necessitat de comptar amb una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) i uns altres no subratllen eixa necessitat.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de rebre als guardonats amb els Premis Nacionals de Disseny 2019, preguntat per una nota interior remesa des d'Alcaldia a quatre delegacions -set servicis- perquè elaboraren informes davant la petició de l'Autoritat Portuària de València de comptar amb un document sobre aquest tema i per si en eixa comunicació s'havia condicionat als tècnics.

En la nota interior es recordava el vot en contra de l'alcalde a l'ampliació del port i la seua postura a favor de comptar amb una nova Declaració d'Impacte Ambiental respecte a aquest projecte.

"L'Alcaldia el que va fer va ser demanar uns informes tècnics davant una obra que és molt important", ha assenyalat el primer edil, que ha destacat que "la prova més clara que l'Alcaldia no ha influït en els informes tècnics és que hi ha informes que han eixit d'una manera, considerant que era important que apareguera una nova DIA, i altres informes que van dir que no era necessari".

Joan Ribó ha subratllat que amb aquesta nota "l'Alcaldia el que fa és, davant una obra de la importància que té l'ampliació del port, demanar informes a tots els servicis que considera importants" i ha considerat "lògic" que se sol·liciten.

"Res més. L'Alcaldia diu: açò és un tema important. Res més", ha precisat, després del que ha reiterat que "hi ha hagut informes en un sentit i hi ha hagut informes en un altre sentit" i ha insistit que això és "la prova clara i manifesta que no s'ha influït absolutament".