Julián Muñoz, sobre su relación con Isabel Pantoja: "Fue un calentón"

Aunque, desde que ingresó en la cárcel por su implicación en el caso Malaya, todas las noticias relacionadas con Julián Muñoz han estado relacionadas con su estancia en prisión o con su delicado estado de salud, el exalcalde de Marbella ha decidido romper su silencio y hablar, por primera vez, de Isabel Pantoja. Contra todo pronóstico, ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista Lecturas en la que ha contado comprometedores secretos de la tonadillera y su familia a los que, seguramente, no tardarán en contestar desde Cantora. Y no es para menos...

Muñoz no solo ha tenido palabras para la que fuera su pareja durante seis años, también para su hija Chabelita. De Isa P. –su nombre artístico en el mundo del reguetón–, sin embargo, todo ha estado envuelto en cariño, aunque no ha perdido ocasión de dejar caer que la hija de Pantoja se está equivocando en algunas decisiones. "Está sola y pegando bandazos y eso me duele. Ella vale y puede centrarse. Es una niña maravillosa", ha dicho de la joven, a quien, según ha contado, le suelen entrar ganas de llamar para saber cómo le va –aunque, finalmente, nunca lo hace–.

La puñalada de Julián a Isabel

Sus dardos han estado reservados para la tonadillera. Muñoz ha aprovechado la exclusiva para hablar de su relación con Isabel Pantoja; algo que no había hecho hasta el momento, ni si quiera cuando la tonadillera concursaba en Supervivientes y tonteaba con Colate. Ha asegurado que fue fruto "de un calentón" y que se arrepiente de haber iniciado una historia de amor con ella. "No me hubiera separado de Maite, fui un descerebrado", ha explicado a la mentada revista, donde ha dejado claro que el primer año con Pantoja fue bueno.

Y es que, en palabras del político, estar con una cantante de su nivel le hacía sentirse muy importante; aunque considera que Pantoja lo que veía en él era dinero. "Quizá se enamoró de mi poder y yo de la parafernalia", ha explicado con sinceridad, añadiendo que a Isabel "le gusta mucho el dinero".

Disculpas a la prensa

Durante este exclusivo encuentro, Julián Muñoz no ha perdido la ocasión de pedir perdón a los medios de comunicación, con los que tenía una relación plagada de desencuentros. "Perdí la cabeza y pido perdón, no me he portado bien con la prensa. Me contagié de su agresividad contra la prensa", ha explicado, sin perder la ocasión de lanzar un dardo más a su ex.