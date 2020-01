UGT interrumpirá la negociación de las partidas para los acuerdos del Diálogo Social si no se pactan antes del día 20

Temprano ha insistido en que no se trataría de una "ruptura", sino que "hay que poner una fecha límite", ya que no se trata de negociar nuevos acuerdos, puesto que "no se ha abierto ninguna mesa más", sino que se trata de acordar las partidas para el nuevo año de aquellos pactos vigentes.

Asimismo, ha advertido de la "dificultad" de concretar estas cantidades para 2020 con unos presupuestos autonómicos de 2018, ya que las cuentas se encuentran prorrogadas. En este sentido, ha recordado que otras comunidades gobernadas por el PP "ya tienen presupuestos", por lo que ha tachado de "excusa" la falta de cuentas a nivel nacional a la hora de elaborar las propias.

Por otro lado, el responsable autonómico de UGT ha indicado que al existir otras mesas al margen del Diálogo Social, como la relativa al cumplimiento del acuerdo para la restauración de la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos, no se quiere que se pueda "utilizar" en la negociación.

Sobre este punto, Faustino Temprano ha precisado que el Diálogo Social "tiene su camino" y la negociación de la Junta con los empleados públicos "otro", pero sí ha reconocido que esta segunda "afecta" a la "credibilidad" de la Administración regional.