Una col·laboradora de Ciscar investigada per promoure Rablaci a la Xina declararà al gener per a "aclarir" els fets

Així es desprèn de la providència dictada pel Jutjat d'Instrucció número 21 de València, encarregat d'investigar presumptes irregularitats en l'IVAM en l'època de Consuelo Ciscar, dins de la peça 1 d'aquest procediment, seguit per suposats delictes de prevaricació, falsedat documental i malversació.

Va ser la pròpia col·laboradora de Ciscar, extreballadora de la SGAE a la Xina, i el seu marit, els qui van presentar un escrit en el jutjat per a demanar declarar, en la seua condició d'imputats, i explicar "de primera mà" l'abast de la seua participació en els fets que se li atribueixen, "del que es derivarà la innocuïtat de la mateixa", avancen. La seua "voluntat" és, segons el mateix escrit, contribuir al "esclariment dels fets".

Els investigats ja van ser citats a declarar al maig del 2018, però es van acollir al seu dret a no fer-ho davant el secret parcial de les actuacions. Després d'alçar-se el mateix, han demanat comparéixer davant el jutjat aprofitant que estaran a Espanya fins a febrer -la seua residència està a Shanghái-.

L'exempleada de la SGAE a la Xina -entre novembre del 2000 i gener del 2013- va ser assenyalada en un informe policial per impulsar la carrera artística de Rafael Blasco Ciscar 'Rablaci' en un moment en el qual el seu marit va ser contractat per l'IVAM, entre el 2008 i el 2011, per a la coordinació cultural del museu a Àsia per un total de 284.000 euros. La imputada, segons el mateix informe, va promocionar l'artista davant una associació artística del país ocultant que era fill de Ciscar i aconseguint-li museus on poguera exposar les seues obres "malgrat ser molt jove i sense currículum".

En un primer moment, tant la dona com el seu marit van assegurar a la Policia que no havien fet de comissaris d'exposicions del fill i ella va afegir que en qualitat de membre de l'Associació Internacional Cultural de Xangai (SICA) havia ajudat "desinteressadament" a nombrosos artistes, entre ells a 'Rablaci'.

No obstant açò, la UDEF sosté que els correus que se li han intervingut "contradiuen" a la imputada. En un d'ells, de desembre del 2008, la imputada es mostrava molesta amb el tracte que li donava Ciscar i li retreia: "Em pregunte que per què en comptes de parlar-me d'eixa forma DISPLICENT que em parles no comences a fer-me un monument. Perquè vendre un infant de 20 anys com a artista a la Xina és molt més difícil que vendre frigorífics a Alaska".

"M'HO TREBALLE QUE ET DEFEQUES"

Així mateix, en altres correus electrònics, la col·laboradora li insistia en les reticències que hi havia a la Xina sobre la qualitat de 'Rablaci' i en l'esforç que estava realitzant per a la seua promoció. En un mail d'octubre del 2008 li explicava a Ciscar que li va donar a la propietària del museu de Hong Miao "el catàleg de Rablaci" i que ella va posar "el crit en el cel" perquè l'artista "era molt jove i no anava a agradar a la Xina". Al novembre d'eixe mateix any, va redactar un altre missatge que deia: "A vegades pense que t'has cregut que jo ací sóc la reina del mambo i NO, m'ho treballe que et defeques".

En un altre mail es posava de manifest que la imputada era "persona de confiança" de Ciscar en explicar que havia allotjat a una de les seues filles casada amb Juan Carlos Lledó -ex-director financer de l'IVAM també investigat en la causa- i recalcava: "Li rep a ma casa perquè està amb la teua filla, però em pareix més tonto que Abundio".

I afegia: "Em sobra la mare de la Pantoja, o siga tu, en cada inauguració; em sobra el pare de l'artista, que tampoc pinta res en la inauguració, torne a insistir-te que estic a la Xina i que ací si inaugura el cònsol d'Espanya, encara que siga un caracollons com és el cas que ens ocupa, o l'ambaixador és el qui dona prestigi a l'artista davant dels xinesos. D'altra banda, si l'artista no li presenta l'IVAM i no és fill de ningú (com ja m'han preguntat) què c... pinta la directora de l'IVAM en totes les inauguracions".