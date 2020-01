Sánchez trata de diluir a Iglesias nombrando otras tres vicepresidentas

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, será vicepresidente segundo (de Derechos Sociales y Agenda 2030) del Gobierno. Pero su peso en el Consejo de Ministros amenaza con verse diluido con la decisión el recién elegido presidente Pedro Sánchez de rodearlo de otras tres vicepresidentas, que a falta de confirmación oficial serán Carmen Calvo (Presidencia), Nadia Calviño (Economía) y Teresa Ribera (Transición Ecológica).

La Moncloa informó este jueves, poco antes de las 12, de que el próximo Ejecutivo contará con mayor número de vicepresidencias que ningún otro de los que ha habido desde la vuelta de la democracia. Oficialmente, ni Podemos ni IU valoran la decisión. Pero fuentes no oficiales moradas admiten que lo esperado era que el PSOE tuviera dos vicepresidentas, Calvo y Calviño, y reconocen que el nombramiento de Ribera ha generado "sorpresa" y "malestar" en las filas de Unidas Podemos.

Técnicamente, la decisión de Sánchez de multiplicar las vicepresidencias no supone haber faltado al acuerdo de Gobiernosuscrito entre el PSOE y Unidas Podemos, porque lo único que se había pactado en referencia a esa parte del Gobierno es que la vicepresidencia segunda sería para Iglesias. Pero lo cierto es que en Unidas Podemos no ha sentado bien lo que se entiende como una modificación de la estructura del Ejecutivo que no había sido negociada ni acordada en las conversaciones.

En cualquier caso, Unidas Podemos confía en que la potencia mediática de su líder sirva para evitar que quede opacado entre sus tres homólogas. Aunque la promoción de Ribera podría incluso generar conflictos competenciales con Iglesias, dado que ella se ocupará de Transición Ecológica y el dirigente morado tendrá asignadas las competencias para desarrollar la Agenda 2030, precisamente encargada de los objetivos de desarrollo sostenible.

La Moncloa también confirmó lo que ya se conocía de forma oficiosa desde hace días: que los cuatro ministerios que controlará la formación morada estarán liderados por Irene Montero (Igualdad), Yolanda Díaz (Trabajo), Manuel Castells (Universidades) y Alberto Garzón (Consumo). La filtración de estos nombres –y de los de algunos secretarios de Estado– antes de que se anunciaran oficialmente no gustó en el PSOE.