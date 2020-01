Una colaboradora de Ciscar investigada por promover a Rablaci en China declarará en enero para "esclarecer" los hechos

Así se desprende de la providencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 21 de València, encargado de investigar presuntas irregularidades en el IVAM en la época de Consuelo Ciscar, dentro de la pieza 1 de este procedimiento, seguido por supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación.

Fue la propia colaboradora de Ciscar, extrabajadora de la SGAE en China, y su marido, los que presentaron un escrito en el juzgado para pedir declarar, en su condición de imputados, y explicar "de primera mano" el alcance de su participación en los hechos que se le atribuyen, "de lo que se derivará la inocuidad de la misma", adelantan. Su "voluntad" es, según el mismo escrito, contribuir al "esclarecimiento de los hechos.

Los investigados ya fueron citados a declarar en mayo de 2018, pero se acogieron a su derecho a no hacerlo ante el secreto parcial de las actuaciones. Tras levantarse el mismo, han pedido comparecer ante el juzgado aprovechando que estarán en España hasta febrero -su residencia está en Shanghái-.

La exempleada de la SGAE en China -entre noviembre de 2000 y enero de 2013- fue señalada en un informe policial por impulsar la carrera artística de Rafael Blasco Ciscar 'Rablaci' en un momento en el que su marido fue contratado por el IVAM, entre 2008 y 2011, para la coordinación cultural del museo en Asia por un total de 284.000 euros. La imputada, según el mismo informe, promocionó al artista ante una asociación artística del país ocultando que era hijo de Ciscar y consiguiéndole museos donde pudiese exponer sus obras "a pesar de ser muy joven y sin currículum".

En un primer momento, tanto la mujer como su marido aseguraron a la Policía que no habían comisariado exposiciones del hijo y ella añadió que en calidad de miembro de la Asociación Internacional Cultural de Shangai (SICA) había ayudado "desinteresadamente" a numerosos artistas, entre ellos a 'Rablaci'.

Sin embargo, la UDEF sostiene que los correos que se le han intervenido "contradicen" a la imputada. En uno de ellos, de diciembre de 2008, la imputada se mostraba molesta con el trato que le daba Ciscar y le reprochaba: "Me pregunto que por qué en vez de hablarme de esa forma DISPLICENTE que me hablas no empiezas a hacerme un monumento. Porque vender a un infante de 20 años como artista en China es mucho más difícil que vender frigoríficos en Alaska".

"ME LO CURRO QUE TE DEFECAS"

Así mismo, en otros correos electrónicos, la colaboradora le insistía en las reticencias que había en China sobre la calidad de 'Rablaci' y en el esfuerzo que estaba realizando para su promoción. En un mail de octubre de 2008 le explicaba a Ciscar que le dio a la dueña del museo de Hong Miao "el catálogo de Rablaci" y que ella puso "el grito en el cielo" porque el artista "era muy joven y no iba a gustar en China". En noviembre de ese mismo año, redactó otro mensaje que decía: "A veces pienso que te has creído que yo aquí soy la reina del mambo y NO, me lo curro que te defecas".

En otro mail se ponía de manifiesto que la imputada era "persona de confianza" de Ciscar al explicar que había alojado a una de sus hijas casada con Juan Carlos Lledó -exdirector financiero del IVAM también investigado en la causa- y recalcaba: "Le recibo en mi casa porque está con tu hija, pero me parece más tonto que Abundio".

Y añadía: "Me sobra la madre de la Pantoja, o sea tú, en cada inauguración; me sobra el padre del artista, que tampoco pinta nada en la inauguración, vuelto a insistirte que estoy en China y que aquí si inaugura el cónsul de España, aunque sea un gilipollas como es el caso que nos ocupa, o el embajador es lo que da prestigio al artista frente a los chinos. Por otra parte, si el artista no le presenta el IVAM y no es hijo de nadie (como ya me han preguntado) qué c... pinta la directora del IVAM en todas las inauguraciones".