El presidente del Parlamento de La Rioja aclara que "sabe discenir entre mi cargo y mi vida privada"

"Una cosa es el desempeño de mi cargo como presidente del Parlamento de La Rioja donde soy extraordinariamente respetuoso con todas mis funciones y otra es que, de forma privada, y en mi vida personal pueda expresar mis opiniones". Opiniones -ha continuado- "en las que no veo delito en ninguna parte".

Jesús María García utilizó su cuenta de twitter para escribir un mensaje en el que decía que "la derecha utiliza constantemente en sus discursos al Rey contra la democracia". Ante ello, sugería que "ha llegado la hora de que Felipe VI se desmarque públicamente de esta derecha fascista, o tal vez sea el momento de que España se pronuncie sobre su futuro en las urnas".

El presidente del Parlamento de La Rioja ha explicado a Europa Press que estas opiniones o "declaraciones" están realizadas a través de un blog o un perfil personal que "llevo gestionando desde hace más de diez años" y ha asegurado que "no esperaba esta repercusión" por sus palabras.

"El modelo de estado es una cuestión opinable" -ha continuado- y frente a aquellos que le piden moderación (como Ciudadanos) les ha indicado que "sé discernir" entre "mi función como presidente del Parlamento y mi vida privada".

"Como presidente soy moderado y cuando me llama el Rey como pasó en el mes de octubre he acudido o cuando viene la Reina Letizia a San Millán voy a recibirla". A todo ello -ha finalizado, "me van a permitir que tenga una preferencias u otras porque es una opinión de cada uno".

"Representando a la Cámara hago lo que tengo que hacer con el máximo respeto pero también hay que respetar mis pensamientos personales", ha finalizado.