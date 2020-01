Els nutricionistes conviden a "tornar a menjar bé" a la tornada de Nadal i a deixar de comptar calories

Les vacances impliquen "certs nivells de relaxació" que afecten, entre altres hàbits, l'alimentació. En aquestes dates és habitual cert desorde, menys atenció a què es menja i, en el cas del Nadal, ingerir aliments altament calòrics, una cosa que es tradueix a tornar a la rutina arrossegant un parell de quilos de més.

Com a conseqüència, l'organisme s'acostuma amb facilitat a menjar més, per la qual cosa els especialistes adverteixen que és freqüent tindre més fam a la tornada de vacances, detalla el centre hospitalari en un comunicat.

Un dels seus trucs per a perdre pes després de les vacances "sense pagar el preu de passar fam" és augmentar la ingesta de fibra, ja que menjar més fruita i verdura suposa una aportació extra de fibra que assacia i "aplaca" el fam.

Sota aquest prisma, els nutricionistes destaquen els canvis dels últims anys respecte a com "menjar millor"; és a dir, aconseguir les quantitats diàries més apropiades dels diferents nutrients. Un exemple és l'evolució de la piràmide nutricional convencional clàssica: durant dècades, els cereals se situaven en la base, mentre que la Societat Espanyola del Cor els situa actualment en el tercer estrat, després de les verdures i les fruites.

FALSES CREENCES

També adverteixen sobre les falses creences a l'hora de perdre pes, com que els aliments integrals engreixen menys perquè són menys calòrics: "Hem de deixar de comptar calories; el plantejament ha de deixar de ser quantitatiu (quantes calories prenc) per qualitatiu (qual és la qualitat nutricional d'alló que menje)".

En el cas dels cereals integrals, per exemple, la diferència calòrica pot ser mínima, però els integrals aporten més fibra, per la qual cosa assacien més. A açò se suma que el seu índex glucèmic és menor, la qual cosa es tradueix en pics de sucre en sang menys pronunciats.

I és que els aliments d'alt índex glucèmic -sucres lliures com melmelades, sucs o hidrats de carboni d'absorció ràpida com pa o arròs blancs- forcen el fetge a alliberar més insulina, mentre que els pics de sucre en sang es tradueixen, al seu torn, en sensació de fam.

En ocasions, les presses per voler desfer-se dels quilos extra després de les vacances condueixen a hàbits que poden aguditzar el problema. Els especialistes avisen que, encara que és molt habitual menjar poc per a aconseguir eixa pèrdua de pes, la fam condueix a picar entre hores o a no sopar i "acabar engolint un bol de cereals abans d'anar al llit".

L'única fórmula eficaç contra aquesta "concatenació d'errors" és seguir una alimentació estructurada amb la quantitat equilibrada de sucres, proteïnes i greixos.

SENSE POR ALS HIDRATS

Sense perdre de vista que l'alimentació al llarg del dia ha de ser equilibrada, en quantitat i repartiment de nutrients, el sopar ideal estaria formada per verdures i proteïna. Respecte als hidrats de carboni, en contra de certa creença, els nutricionistes conviden a "no tindre'ls por" i a consumir una quantitat mínima en el sopar si es practica esport: "No és cert que el sopar engreixe més, simplement ha de respondre un repartiment equitatiu al llarg del dia".

En qualsevol cas, la pèrdua de pes sempre ha d'anar acompanyada de l'exercici físic. "Dieta i esport han d'anar necessàriament de la mà", subratllen els especialistes, que estimen un 60% d'importància a la dieta i un 40% a l'exercici físic a l'hora de perdre pes.

Més enllà de la capacitat de cremar calories associada a l'esport, aquesta pràctica aporta una sèrie de beneficis que ajuden a perdre pes, doncs genera endorfines, que fan sentir bé i animen en l'objectiu de perdre pes. També evita la pèrdua de massa muscular que pot aparéixer associada a la pèrdua de pes, sumat al fet que el metabolisme es mantindrà més actiu quanta més massa muscular tinga.