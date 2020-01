Martínez espera que la transferencia de tráfico se haga con "lógica democrática" y "respeto al autogobierno de Navarra"

Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que "el acuerdo firmado es que la competencia de tráfico se transfiera en un plazo de seis meses". "Es un tema que han venido hablando los gobiernos desde hace años y espero que habrá muchos temas que hayan sido tratados ya y espero que se cumpla el acuerdo", ha dicho.

El senador autonómico ha afirmado que el acuerdo del PNV y PSOE tiene dos puntos referentes a Navarra, por un lado el de la transferencia de tráfico a Navarra, que ha considerado "bueno" para la Comunidad foral. "Lo sustancial para mi, como senador autonómico, es la transferencia de tráfico", ha dicho, para afirmar que las consecuencias de ese traspaso "se tendrán que negociar entre los gobiernos".

El senador ha confiado en que "los gobiernos de Navarra y del Estado serán lo suficientemente empáticos, solidarios y defensores del autogobierno de Navarra para dar una buena solución".

Ha añadido que el otro punto referente a la Comunidad foral en el acuerdo PNV-PSOE es el acuerdo "para reiniciar relaciones de bilateralidad entre Navarra y el Estado a la hora de determinar el gasto, el déficit, las inversiones de Navarra; una bilateralidad que desapareció en 2011 cuando el PP, el PSOE y UPN votaron a favor de la modificación del artículo 135 de la Constitución, modificación que supuso un desafuero y contrafuero". "Este acuerdo es bueno para Navarra en la medida en que recupera la bilateralidad", ha opinado.

Martínez se ha referido al pleno de investidura de Pedro Sánchez y ha indicado que escuchó "con agrado" muchas de las intervenciones de los grupos y que aplaudió "con gusto" a los representantes del PSOE, de Unidas Podemos, del PNV y también "aplaudí partes de discursos de representantes de otras organizaciones y la intervención de Pedro Sánchez".

Según ha continuado, "lamenté no aplaudir ninguna parte de ninguno de los discursos de las tres derechas". "Me causó una pena terrible escuchar a los representantes de Navarra Suma en el Congreso con un discurso mirando al pasado, anclado en el pasado, sin ninguna propuesta para Navarra, excepto para decir que el PSOE había negociado con el PNV cuestiones para Navarra y que el PNV no es quién para acordar nada con el PSOE", ha señalado.

Se ha preguntado si "hay alguien en España que crea que el PSOE firmó un acuerdo con el PNV sin antes consultar con María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra o con el PSN" o si "alguien en España piensa que el PNV fue capaz de llegar a acordar algo con el PSOE sin antes consultarlo con Uxue Barkos o con Unai Hualde y miembros de Geroa Bai y PNV".