La comissió de l'EMT creu a Rayón es contradiu

La presidenta de la comissió de treball creada per a investigar l'estafa de 4 milions d'euros patida per l'EMT, la socialista Elisa Valía, va constatar “contradiccions” entre les explicacions que aquest dimecres va donar la cap de Gestió de l'Empresa Municipal de Transports, María Rayón, i les que va donar en el seu moment en el jutjat. També PP, Cs i Vox, els tres grups de l'oposició a l'Ajuntament, van denunciar aqueixes incoherències en les seues declaracions.

Així, després d'escoltar a Rayón en la seua segona compareixença davant la comissió, els grups van assenyalar que el seu testimoni no coincideix amb el que s'ha dit en el jutjat. Igualment, van destacar que va ratificar que en l'EMT no existeixen els protocols de control dels quals parlen els seus directius, ni control diari dels comptes, ni planificació per a les vacances.

La presidenta de la comissió va ressaltar, a més, que també existeixen contradiccions amb la versió donada per altres empleats de l'EMT respecte a les funcions exercides. "Es constata de nou falta d'organització i de control", va dir Valía, que va afegir que no s'ha pogut aclarir qui tenia la funció de mirar els saldos.

Així mateix, la representant del PSPV va comentar que “quan un no està no pot ser que les coses fallen”, en referència a la declaració de Rayón, que va dir que si ella haguera estat en actiu “això no hauria passat”, perquè es trobava de baixa quan es va produir l'estafa de quatre milions d'euros. “Quan un no està, ha de delegar de manera que es garantisca la seguretat de tota l'empresa”, va asseverar Valía.

Respecte als procediments de control en el funcionament de l'EMT dels quals parlen els seus responsables, Valía va explicar que s'han emportat a la comissió “tres carpetes amb procediments que igual haguera sigut millor no veure-les, perquè no són procediments d'una empresa de 118 milions d'euros de pressupost”.

“Hi ha articles de periòdic sobre com presentar l'IVA i notes a mà subratllades amb fluorescent. No es pot fer en un foli un escrit a mà amb tres passos en lletra gran i arxivar com un procediment. No hi ha res”, va lamentar.

D'altra banda, el representant de Cs, Narcís Estellés, va acusar Rayón de “tirar la culpa” de l'ocorregut a la treballadora acomiadada i va tornar a demanar la seua dimissió, mentre que l'edil del PP, Carlos Mundina, va destacar que “ha quedat molt clar que el que es diu en aquesta comissió a vegades no es diu en el jutjat”.

Mundinava responsabilitzar del succeït en l'EMT al seu president i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi: “Aquesta senyora [Rayón] té la seua responsabilitat com a cap de l'àrea de Gestió; el gerent [Josep Enric García], per descomptat; però el vertader responsable d'aquesta desorganització i d'aquesta falta de protocols i procediments és Grezzi, que és el que ha de dimitir”, va afirmar.

Grezzi, no obstant això, va negar que hi haja “contradicció” entre les declaracions fetes per Josep Enric García i María Rayón en el jutjat i en la comissió. El president de l'EMT, membre de Compromís, va assenyalar a la treballadora acomiadada, que en el moment de l'estafa era “la persona encarregada, la cap d'Administració”.

Aquesta persona, va dir, haurà d’“explicar per què aqueix control no es va fer quan era una de les tasques que tenia”. Així mateix, va sostindre que “no hi ha cap element” per a demanar la dimissió d'algun responsable de l'EMT.

Augmenten els viatgers en 2019

L'EMT va destacar l'augment per cinqué any consecutiu del nombre d'usuaris en tancar 2019 amb 96.912.198 validacions, 779.433 més que en 2018. L'increment acumulat des de 2015 se situa en nou milions de passatgers, un 10,2% més.