Maeztu dice que no hay aumento de la pobreza, "más bien todo lo contrario se está reduciendo en Navarra"

En comisión parlamentaria a petición de EH Bildu, Maeztu ha indicado que en la Comunidad foral "no debemos ser autocomplacientes y debemos preocuparnos por esas personas en situación de pobreza".

Ha hablado del primer informe elaborado por la Fundación FOESSA, con una muestra en Navarra de 653 hogares entrevistados entre el 19 de enero y el 23 de abril de 2018 y realizada en 28 municipios. Un informe éste, ha expuesto, que dice que "en términos evolutivos se observa además que los niveles de integración social han mejorado considerablemente en Navarra y que la mejora en esta comunidad ha sido algo mayor que la que se ha producido en el conjunto del Estado".

Según ha precisado, este estudio dice que la tasa de pobreza en Navarra ha pasado de 11,9 en 2014 a 8,3 en 2017, "una reducción del 30,30 por ciento" y en España de 22,2 a 21,6 (reducción del 2,7%); la tasa de exclusión en Navarra ha pasado de 17,2 en 2014 a 16 en 2017 (reducción del 7%) y en España de 25,1 a 18,4 (reducción del 26,7%); y la tasa de exclusión severa ha pasado de 7,5 en 2014 a 5,8 en 2017 mientras que en España de 10,9 a 8,8 (reducción del 19,3%).

El segundo informe citado por la consejera es el elaborado por la red europea de lucha contra la pobreza y exclusión social España, el 9º Informe 2019 sobre el Estado de la Pobreza. Si se compara en AROPE, las tasas más bajas son del País Vasco y Navarra, con el 12,1% y el 12,6% respectivamente, y las más altas se registran en Andalucía (38,2%) y Extremadura (44,6%).

Desde el punto de vista evolutivo la tasa AROPE en Navarra viene descendiendo desde 2013 (tasa más alta registrada) pasando de 14,5% al 12,6% en 2018. El informe señala que "Navarra ocupa sistemáticamente el primero o segundo lugar con tasa más baja entre todas las comunidades autónomas". Esta reducción del 13,1% es superior a la registrada en España en el mismo periodo, que alcanza el 10,6%, ha expuesto la consejera.

Finalmente, el tercer informe, que fue presentado este martes, corresponde al elaborado por el Observatorio de la Realidad Social, y que recoge los principales indicadores de pobreza y desigualdad de Navarra. Concluye que "se observa una mejora continuada de los principales indicadores de pobreza y desigualdad en Navarra para el último año disponible (que es 2017 tanto para la Estadística de Renta de la Población de Navarra, como la Encuesta de Condiciones de Vida), esto es, un descenso de las tasas de pobreza, unosindicadores de desigualdad que denotan una sociedad más cohesionada".

MEDIDAS

Maeztu ha destacado que tienen prevista la puesta en marcha y desarrollo de planes que contemplan "un gran número de actuaciones dirigidas a mejorar la inclusión social y combatir la pobreza". Ha mencionado así la puesta en marcha de un nuevo plan de empleo con medidas especiales destinadas a los colectivos con más dificultades de inserción laboral y de mejora de la calidad del empleo; el desarrollo del Plan de Inclusión Social; el Plan de Vivienda; el desarrollo de las medidas en el ámbito sanitario y educativo que se enmarcan en el plan de inclusión social y el Plan de Familia, Infancia y Adolescencia.

En relación a las medidas para la reducción de la pobreza y la desigualdad, la consejera ha hablado del Plan Estratégico de Inclusión de Navarra 2018-2021. En lo referente al Empleo, ha dicho que el departamento, a través del SNE, hace "una apuesta por luchar contra la pobreza y la exclusión social", que "se traduce en un amplio abanico de medidas específicas para trabajar con las personas más vulnerables en su recorrido hacia la inclusión social y laboral".

Ha indicado que las personas en situación de vulnerabilidad "requieren una atención más individualizada, con itinerarios profesionales adaptados a sus circunstancias personales y sociales, así como un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo".

Mari Carmen Maeztu ha destacado, entre otras actuaciones, la "revisión e impulso" del programa de Empleo Social Protegido y ha señalado que se está trabajando hacia un sistema coordinado entre el programa de incorporación social de los Servicios Sociales de Base, los equipos de incorporación sociolaboral y el sistema público de empleo en su conjunto, "a través de la extensión y transferencia de los aprendizajes del Programa ERSISI".

Ha explicado la consejera que el número de personas perceptoras de renta garantizada contratadas ha pasado de 5.621 en 2016 a 6.997 en 2018, y el número de contratos suscritos, de 17.008 a 21.064.

En Incorporación Social, ha indicado, entre varias medidas, que se ha formado a los profesionales para el diagnóstico de la exclusión y a lo largo de 2020 se continuará con la implantación del Sistema de Información del Derecho de Inclusión Social. Además, se busca "consolidar el modelo de renta garantizada, desplegando su potencial de protección social y mejorando los mecanismos de inclusión social y laboral".

Según ha dicho, "seguiremos manteniendo esta prestación en las mismas condiciones que en la actualidad hasta que la evaluación de la misma nos indique las líneas de mejora posibles". "Pero además continuaremos mejorando la gestión de la renta garantizada con un mayor uso de medios telemáticos y la información sobre la prestación así como un mayor control de la misma a través de protocolos de colaboración con el SNE", ha añadido.

La parlamentaria de EH Bildu Patricia Perales ha destacado la "tendencia positiva de reducción de la pobreza y podemos estar orgullosos". "La pobreza tiene cara de mujer, es migrante y afecta considerablemente a los menores", ha dicho, para señalar que "hay que actuar de manera muy específica".

Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Alvárez ha señalado que "queremos analizar si las políticas que se desarrollan están dando resultados o no" y ha expuesto que "no he visto más que autocomplacencia". Tras pedir información sobre el Plan de Inclusión", ha apuntado que "hay que darle una vuelta a lo que estamos haciendo".

La socialista Nuria Medina ha indicado que "es una buena noticia que Navarra siempre ha estado en las primeras posiciones en este ámbito pero ello no nos debe llevar a la autocomplacencia y tenemos que ser más exigentes con las políticas a llevar a cabo".

Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu ha comentado que a la vista de los datos de pobreza en Navarra "vemos que las estrategias seguidas en la anterior legislatura fueron acertadas por eficaces" y ha abogado por "dar continuidad y profundizar en las políticas de lucha contra la exclusión económica que ya están funcionando".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha apuntado que "hay una parte de la sociedad que se ha enquistado en la pobreza" y ha señalado que la pobreza "la genera todo un modelo, un modelo contra el que hay que plantear medidas con valentía".