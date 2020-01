Un cielo oscuro, el campo, la hora...Las claves para disfrutar mejor el eclipse penumbral de este viernes en España

Tenemos una cita este viernes con la luna que no hay que perder. Se trata del eclipse penumbral lunar que vamos a poder ver desde España. El fenómeno astronómico, que tendrá lugar este 10 de enero, será visible en África oriental, Asia, Oceanía y casi toda Europa, incluida España, según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).

Mario Tafalla, astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional, ha explicado a 20minutos que este eclipse penumbral "se va a ver muy poquito" y que no es uno espectacular como los de sombra, pero recuerda que este año "hay pocos" e insta aprovechar esta oportunidad.

"La luna se va a ver más débil pero no es muy espectacular. Para verlo bien es importante tener el cielo oscuro, y si se puede estar en el campo, mejor. El que quiere ver el contraste, va a notar que la luna no es tan brillante como suele estarlo", aconseja.

¿Cuántos eclipses va a haber este 2020?

Concretamente, este 2020 habrá cuatro eclipses penumbrales de Luna: el de este viernes 10 de enero (el más notable de los cuatro), el 5 de junio, el 4 de julio y el 30 de noviembre.

Este año todos son penumbrales, no habrá eclipses tan buenos como otros años. El del 5 de junio también es de luna penumbral y se podrá observar en Europa. En total, va a haber cuatro eclipses penumbrales, tres de ellos se van a ver Europa y el otro no. "Si quieren ver alguno, este es tan bueno como los que vienen, ya que en este 2020 no hay muchos eclipses", dice el experto.

Gráfico de las zonas donde se va a ver el eclipse penumbral de este viernes 10 de enero. GRÁFICO CEDIDO POR OAN

¿Qué es un eclipse penumbral? ¿Qué diferencia hay con otros?

Existen dos familias de eclipses: los de sombra y los de penumbra. El de este viernes es de penumbra y, en este caso, lo que sucede es que la tierra se va a interponer entre el sol y la luna. Entonces, si fuese uno de sombra, lo que veríamos sería "la sombra de la tierra tapando la luna". Sin embargo, lo que ocurre en este caso es que la sombra está rodeada de una penumbra-que es una zona de oscuridad pero menos oscura que la sombra-.

El hecho de que "la sombra no entra en la zona de la luna sino la penumbra" es clave para entender el tipo de eclipse. Esto lleva a que el sol se oculta un poco, pero no tanto como sucede en un eclipse de sombra. En cuanto a la luna, se va a seguir viendo, pero con un brillo más débil ya que la luz del sol no la va a iluminar completamente.

Gráfico explicativo de lo que sucede en un eclipse penumbral. GRÁFICO CEDIDO POR OAN

¿Cuáles la mejor forma y hora para verlo?

En todos los eclipses, siempre es mejor observarlos en fase de luna llena porque tenemos que tener delante al sol primero y luego la tierra y la luna detrás. "Si la luna pasará un poquito más baja, entraría en la sombra de la tierra y tendíamos un eclipse parcial o total", apunta el astrónomo.

El eclipse penumbral es una categoría menor, y por tanto, es más difícil de ver, sobre todo, de notar ese menor brillo de la luna. Las mejores condiciones para contemplarlo son las situaciones de cielo oscuro. "En una ciudad se va a notar poco, pero cualquiera que esté en el campo y esté acostumbrado a ver la luna llena que brilla más, pues esta vez la va a ver más oscura", aconseja el experto.

Aunque sea un fenómeno "menos espectacular, es el que tenemos". "Lo único que necesita son condiciones buenas de oscuridad, pero nada especial", insiste el astronómico.

Usar unos prismáticos podría facilitar verlo un poco mejor, pero no se va a notar mucho y casi es mejor observarlo directamente. "La luna se ve perfectamente" a simple vista.

Tafallas dice que en principio se va a observar en, al menos en alguna de las fases, en España, sobre todo en las últimas. Pero al tratarse de un eclipse muy largo, dura cuatro horas, va ser fácil de observar.

En el caso de España, el primer contacto con este fenómeno astronómico empieza a las 18:07 hora peninsular. Su máxima actividad será a las 20:08 y el fin llegaría a las 22:09.

Tabla de las horas en las que se va a ver el eclipse penumbral, con la hora universal GMT. GRÁFICO CEDIDO POR OAN

¿Es seguro observar el eclipse lunar?

No hace falta ninguna protección. Es como un día normal, incluso es mejor, porque llega menos luz.No hay ningún problema en observar directamente los eclipses, siempre y cuando sean de Luna.

Los del sol sí que son peligrosos. Sin embargo, los lunares "no entrañan ningún riesgo ni dificultad y es completamente seguro", concluye el astrónomo.