El PSPV renuncia a negociar los presupuestos municipales si no se excluye a Vox de las conversaciones

"No vamos a sentarnos en la misma mesa en la que se negocia con un partido xenófobo, negacionista de la violencia machista, antiautonómico y pseudopatriota", ha indicado el líder socialista sobre Vox.

Sanguino ha argumentado la decisión ante las propuestas de Vox para eliminar el presupuesto para diversidad y para cooperación. A juicio de los socialistas, esas propuestas "demuestran" que Vox está "fuera de la Constitución" y que "su única aspiración" es volver "a la España negra que benefició en una dictadura a unos cuantos privilegiados, sumiendo en el analfabetismo, el retraso y el aislamiento a este país".

"Son los mismos negacionistas de la Constitución del 78, de la ley del divorcio, del matrimonio homosexual y ahora de los derechos de la diversidad social", ha dicho Sanguino en un comunicado.

El portavoz socialista ha matizado que "Barcala debe entender que Alicante merece, puede y debe tener unos presupuestos que la sitúen en la vanguardia del turismo y la economía digital y, con ello, de la creación de empleo".

Sanguino ha pedido que los alicantinos puedan desarrollar "su proyecto personal de vida", lo que "implica amar a quienes decidan, tener una ciudad libre de violencia de género y que no sea su administración local la que se lo impida". "Las administraciones están para corregir conductas discriminatorias no para fomentarlas. Y con Vox no es posible", ha manifestado.

Para Paco Sanguino, "negociar unos presupuestos no es enviar a la oposición un proyecto de presupuestos para que se hagan enmiendas a unas partidas ya delimitadas en las que la capacidad de enmiendas queda reducida a la mínima expresión; negociar unos presupuestos significa tener capacidad de diálogo y decidir entre todos los grupos constitucionales qué modelo de ciudad queremos para Alicante".

"Luis Barcala sigue ensimismado mirándose al espejo mientras sujeta la vara de alcalde sin aceptar que tiene nueve concejales y un gobierno bipartito", ha seguido el portavoz socialista que ha sostenido que el PP "no puede aplicar el rodillo" y ha subrayado que "negociar no es generosidad sino una necesidad en su caso".

Y ha concluido que "mientras decide si aplica el rodillo con Vox o negocia con los partidos constitucionales es Alicante la que sigue sin presupuestos y sin futuro".