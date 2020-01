Blanco deixa la Conselleria de Transparència per motius personals: "No és una eixida dramàtica, tot el contrari"

"No és una eixida dramàtica, problemàtica ni conflictiva, tot el contrari", ha subratllat en declaracions a Europa Press, remarcant que "no hi ha cap conflicte" amb la consellera, Rosa Pérez Garijo, també d'Esquerra Unida.

Blanco ha assegurat que ha comunicat la decisió a la titular de Transparència i que es manté "en contacte" amb ella. "És una decisió personal i no vull donar més detalls", ha recalcat.

Després de comunicar el seu cessament, Blanco espera que es faça efectiu en el ple del Consell d'aquest mateix divendres, per a reincorporar-se a la seua plaça de funcionari en la Generalitat Valenciana.

L'eixida d'Ignacio Blanco es produeix després que la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica cessara a l'inici de l'any Aurora Mora com a assessora de la titular d'aquest departament, Rosa Pérez, i d'aquesta manera, com la seua cap de gabinet.