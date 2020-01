Bonig cree que no habrá modelo de financiación en 8 meses porque hay que "pagar" el voto de Teruel Existe

"Así no se cambia el modelo de financiación", ha sostenido y ha alegado que donde se puede acometer esa reforma es en el Consejo de Política Económica y Fiscal, "donde estamos todas las comunidades autónomas", por lo que ha indicado que el PP "protestará" si hay una "bilateralidad" en el cambio del modelo de financiación.

Además, se ha cuestionado "¿qué vale la palabra de un presidente?", en referencia a Pedro Sánchez, quien dijo en su momento que tenía "insomnio" ante la posibilidad de pactar con Podemos y finalmente ha pactado incluso con quienes "quieren romper España".

"¿Por qué me tengo que creer las palabras de un presidente?", ha expresado a preguntas de los medios en Alicante, donde ha presentado una iniciativa del grupo 'popular' de Les Corts para intentar paralizar la implantación de la Ley de Plurilingüismo del Botànic.

Para Isabel Bonig, el nuevo gobierno afectará en sentido negativo a la Comunitat Valenciana porque en la mesa con ERC se hablará de "todo", y ha recordado que Esquerra Republicana aprobó en su último congreso la "independencia de los Països Catalans" y que el conseller de Educación de la Generalitat, Vicent Marzà, aprobó la declaración de Palma para crear una "realidad lingüística, unidad de la lengua de los Països Catalans".

Bonig ha dicho que el PP "no va a consentir" que en esa mesa se diriman cuestiones que afecten a la Comunitat Valenciana porque "van a decidir los catalanes", y ha lamentado: "El señor Puig sigue callado".

MONEDA DE CAMBIO

Finalmente, preguntada sobre si cree que la Comunitat Valenciana sería moneda de cambio en esos pactos, Bonig ha respondido: "No me cabe la menor duda". "ERC lo dice por activa y por pasiva, y el señor Marzà lo dijo antes de borrar todos sus tuits: sin València no hay independencia", ha manifestado y ha criticado que Ximo Puig, como "responsable" de ejercer la coordinación y la acción de gobierno, no haya salido para decir que son "ensoñaciones". Y no lo hace, según Bonig, "porque el problema es que comulga con esas ideas".

La presidenta del PPCV ha subrayado que Puig está "a favor de Iceta (PSC)" y de la reforma constitucional para ir a un modelo federal asimétrico del Estado, que supondría "privilegios para unas comunidades en detrimento de otras".

"La educación es un ejemplo y todas las ayudas que se están dando a asociaciones catalanistas, por no entrar en temas como el agua", ha seguido y criticado que Puig saliera a "regañadientes" ante el corte del Tajo-Segura después de que Murcia y Andalucía anunciaran un recurso.

FORMACIÓN DE GOBIERNO

Por su parte, preguntada sobre la tardanza en la formación de Gobierno, Isabel Bonig ha señalado que esta es una "prerrogativa y una potestad" pero ha asegurado que "ya no le extraña nada" de lo que hace Sánchez que, a su juicio, ya "no tiene ninguna credibilidad".

"Es lo peor que puede pasar en política; uno se puede equivocar, nos equivocamos todos los días, puede anunciar una cosa y ser difícil llevarla a cabo, pero hay que salir, dar la cara y explicar", ha indicado.

A su juicio, en esa misma línea se está situando el 'president' valenciano y se ha referido al anuncio de que destinaría 300 millones para acabar con listas de espera que se han traducido en 14 millones de euros en el presupuesto autonómico.

Asimismo, ha hablado de las ayudas a los daminificados por la DANA de septiembre en la Vega Baja: "Están muy bien las ayudas, las comisiones de estudio; la Conselleria de Obras Públicas está llena de proyectos aprobados y supervisados, lo que hay que hacer ya es ejecutar obras y pedir fondos europeos".

"¿Ha pedido el señor Puig fondos europeos para la Vega Baja? ¿Ha instado al Gobierno de España?", se ha cuestionado y ha recordado que, según ASAJA, de los 150 millones de la PAC para la Comunitat Valenciana solo se han abonado 57,2, "apenas un 38%".

Para Bonig, existe un "problema de gestión" en el Consell, que ha ejemplificado en las ayudas de la DANA en la Vega Baja. Según la dirigente 'popular', ante la DANA la respuesta ha llegado de la Diputación de Alicante y de los ayuntamientos.