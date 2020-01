Ampas de la provincia entregan 5.000 firmas a Delegación de Educación contra de la supresión de sus colegios

Según ha informado el partido IU en una nota de prensa, las representantes de las asociaciones han informado que han conseguido más de 5.000 firmas que respaldan las acciones que hasta ahora han llevado a cabo para denunciar la actitud de la Junta de Andalucía ante los planes de reestructuración de los ciclos de secundaria, y que supondrían el cierre y supresión de las líneas educativas en sus colegios rurales para el curso 2020-2021.

Con este gesto, han remarcado que cuentan "con el apoyo de los vecinos de los pueblos para continuar con las movilizaciones, y así conseguir paralizar los planes del Consejero de Educación, Javier Imbroda, que pretende seguir fomentando con este tipo de planificaciones la despoblación de las zonas rurales".

Ante la delegación de Educación, representantes de las Ampas de los colegios rurales de Dehesas Viejas, Montillana, Huéneja, Píñar, Freila, Domingo Pérez, Benalúa de las Villas, Pinos Genil y Albuñuelas, las Ampas han anunciado para el 16 de enero una manifestación para seguir visibilizando este problema, al no haber tenido respuesta por parte del delegado de Educación, Antonio Jesús Castillo, después de haber registrado una cita el pasado 26 de diciembre.

La presidenta del Ampa 'Palo Seco' del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Deheas Viejas, Encarnación Marín, ha explicado que han presentado solo las firmas de seis y siete municipios, ya que el resto de vecinos de más pueblos afectados lo harán por correo electrónico.

Frente a Delegación de Educación, Marín ha reivindicado el rechazo absoluto por parte de todos sus compañeros a la supresión del primer ciclo de la ESO en los centros educativos públicos y ha subrayado que "esta medida afecta gravemente a la despoblación del municipio".

Respecto a la actitud del Gobierno andaluz, ha explicado que "la consejería habla de unificación, pero lo que hace es suprimir la ESO y llevarla a otros centros", a lo que ha añadido que "el silencio que obtienen por parte de la Junta, ya que no nos ha llegado nada de información y no contamos con la fecha de ninguna citación para alguna reunión; lo único que conocemos ha sido a través de la información publicada en medios de comunicación, pero formalmente no tenemos ningún tipo de respuesta por parte de la consejería".

Por otro lado, la secretaria del Ampa 'Carihuela de Píñar', Encarnación Garrido Martínez, ha explicado que la planificación de Imbroda fomenta el cierre de las 'Semi D', medida que "significa el cierre de un pueblo, ya que cada vez los vecinos cuentan con menos recursos".

Además, ha enfatizado la preocupación de los padres y madres, ya que "la reestructuración que pretende la Junta acentúa la masificación en las aulas que merma la calidad educativa que reciben los menores".