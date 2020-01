El Ayuntamiento de Mérida reduce su deuda "más de la mitad" en los últimos cuatro años y se sitúa en 29 millones

En concreto, el alcalde de la capital extremeña ha destacado que en los años de su gobierno la deuda municipal se ha reducido "más de la mitad", ya que en 2015 ascendía a 60 millones de euros frente a los 29 millones actuales.

Asimismo, ha explicado que en julio de 2015 había una deuda a proveedores de 14 millones de euros, algo que "hoy en día ha cambiado", ya que solo existe "la deuda corriente del mes en curso", lo que suponen "las facturas en curso" de los suministros de las empresas de luz o limpieza, ha explicado.

El primer edil emeritense ha dado a conocer estos datos este miércoles en rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la portavoz municipal, Carmen Yáñez, y el delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster.

"No existe una deuda a proveedores como tal", ha subrayado Osuna, quien ha recordado que en 2019 se ha reducido el pago a éstos de 154 días en julio de 2015 a 27 días, lo que supone "menos de un mes".

Por último, Osuna ha explicado que Mérida es la décima ciudad del país en respaldo electoral, ya que el PSOE obtuvo "casi el 50 por ciento de los votos", algo que obliga a "cumplir estrictamente el programa electoral" de su partido.

TURISMO Y CULTURA

Por otro lado, en el balance de 2019 que ha realizado, Rodríguez Osuna ha afirmado que uno de los objetivos del equipo de gobierno ha sido crear actividades y eventos durante todos los meses del año para acabar con la estacionalidad del turismo, algo que se ha conseguido durante 2019., ha defendido.

Al respecto, Osuna ha señalado que ha habido una alta ocupación turística en la ciudad "cercana al 100 por cien" durante muchos períodos a lo largo del año y gracias a actividades como la Semana Santa o Emérita Lúdica, "que se dotará de más contenido" para que la participación sea del conjunto de la ciudadanía.

El Stone & Music Festival o el Festival de Teatro Clásico de Mérida son dos eventos en los que el consistorio participa y que hacen que la capital autonómica sea una ciudad de interior "donde el verano es decisivo", ha expuesto.

También ha destacado la celebración de la Navidad "de forma adelantada", que comenzó a finales de noviembre y se ha mantenido hasta Reyes, con el objetivo de ser "cabecera de comarca", lo que ha conseguido "gran afluencia de público" en calles y plazas.

La Feria de Septiembre también ha conseguido "ser ubicada en el momento que más atracción tiene para el turismo y para la ciudad", ya que todos los eventos que se organizan tienen el fin de "ser motor económico y dinamizar el empleo y la economía".

En esta línea, Osuna ha avanzado que se pretende "dar un impulso" al turismo religioso y de peregrinaciones con el objetivo de crear "una nueva línea de trabajo muy interesante" que va a permitir llenar los fines de semana donde "haya huecos libres".

POLÍTICAS SOCIALES Y DIVERSIDAD FUNCIONAL

Por otro lado, Osuna ha asegurado que "las personas son lo primero", por lo que ha puesto en valor las políticas sociales llevadas a cabo por el consistorio, donde se ha apostado "por la solidaridad, la igualdad y la inclusión".

Todo ello a través del Programa de Mínimos Vitales, Fondo de Garantía Social, Ayudas al material escolar, campamentos, Programa Crisol o los convenios con AFAM, Padre Cristóbal o la Plataforma del Voluntariado, entre otros.

"Entre todas las aportaciones se ha consolidado una red que permite que ninguna familia esté en riesgo de exclusión social en la ciudad de Mérida", ha declarado Osuna, quien ha dicho que "no hay familia que no quede atendida por el ayuntamiento", por lo que ha recordado que los requisitos "no son discreccionales", sino que se hacen a través de informes de servicios sociales con la garantía de "equidad e igualdad".

Otro de "los éxitos" ha sido la atención a la diversidad funcional y a la inclusión, con la rehabilitación de edificios y espacios públicos, así como con el programa de lectura fácil en las bibliotecas públicas.

Además, se han ampliado un 15 por ciento las plazas reservadas para diversidad e inclusión en el último Plan Experiencia ofrecido por el Ayuntamiento de Mérida, así como cursos de lenguaje de signos para los empleados públicos.

EMPLEO

Rodríguez Osuna también ha hecho hincapié en la creación de un "empleo de calidad", por lo que ha destacado la modernización y gestión de las administraciones públicas, así como la apuesta por la administración digital que tendrá como objetivo la mejora de las relaciones y las transacciones de la ciudadanía emeritense.

"Ha sido un año de cumplimiento de todos los compromisos de la legislatura", ha aseverado Osuna, quien ha dicho que se están llevando a cabo mejoras en los convenios salariales, tales como los que se realizan en la Junta de Extremadura, gracias a "la excelente relación con las centrales sindicales y los empleados públicos".

Durante este año también se ha anunciado una oferta de empleo público con la futura contratación, entre otros, de ocho plazas para cubrir vacantes de Policía Local.

EXPECTATIVAS PARA 2020

Respecto a las expectativas, Osuna ha afirmado que se empieza el año 2020 con unas expectativas "muy importantes", ya que se ha finalizado el balance anual con un remanente positivo en tesorería y con una inversión de más de 6 millones de euros en lo que se refiere a inversiones en obras públicas y compra de patrimonio.

Por ello, ha afirmado que el gobierno municipal "ha sido prudente" en las actuaciones, por lo que ha reiterado que las cuestiones más importantes a las que se enfrenta el ayuntamiento para 2020 son las relacionadas con el empleo, la creación de industria e infraestructuras y la puesta en marcha de nuevas iniciativas que favorezcan que los vecinos "no se queden atrás".

"Cada uno de esos objetivos tiene definido un plan de trabajo y unas acciones", ha recalcado Osuna, quien ha dicho que el presupuesto oficial del Ayuntamiento de Mérida se hará público cuando se sepa "con exactitud" el dinero que se recibe de otras administraciones.

Con ello, Osuna pretende que las cuentas "sean realistas", por lo que "antes de presentar un proyecto" hay que tener en cuenta "hasta el último céntimo".

SANEAMIENTO DE LAS CUENTAS

Además, a preguntas de los medios de comunicación, Osuna ha explicado que se ha conseguido el saneamiento de las cuentas gracias a diferentes cuestiones.

En primer lugar, a la amortización corriente de los préstamos, así como una mejora en los ingresos del consistorio, gracias a la regularización de contratos a través de "máquinas vending o contenedores de recogida de ropa que no pagaban un canon al ayuntamiento".

En esta línea, ha asegurado que también ha sido gracias a la mejora en la contratación de los servicios, ya que se firma con las empresas un convenio a largo plazo, lo que hace que se reduzcan los costes.

Además, ha resaltado el superávit con el que cuenta el Ayuntamiento de Mérida y que ha hecho que las cuentas puedan mejorar sustancialmente, aunque Osuna ha asegurado que el objetivo es dejar a fin de legislatura una "deuda residual" en la que solo haya que abonar las facturas del mes en curso.

FIESTAS LOCALES

Finalmente, Osuna ha asegurado, a preguntas de los medios, que las fiestas locales "se han ido moviendo de fecha única y exclusivamente por criterios económicos" y que no responde a "gustos" o "criterios discreccionales".

Ante esto, ha aseverado que las fiestas "no se planifican" solo para un determinado tipo de público sino que se tiene en cuenta "la vida económica" en la ciudad, tal y como sucede en la Feria de Mérida.

"Las fiestas las decide la participación de la gente de la calle", ha recalcado Osuna, quien ha dicho que se pretende convertir las fiestas en algo "popular" donde haya participación.