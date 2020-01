Rueda urge la formación del nuevo Gobierno "a la menor brevedad" para que "se empiece a cumplir con Galicia"

Así se ha pronunciado el vicepresidente autonómico durante su visita a Mugardos (A Coruña), municipio al que se ha desplazado para realizar la entrega de un camión motobomba al GES de esta localidad.

"Las reclamaciones de la Xunta en nombre de todos los gallegos las conocen perfectamente el presidente Sánchez y lo que le vamos a pedir es que empiece a cumplir cuanto antes", ha subrayado Alfonso Rueda.

Rueda, que ha calificado de "mala noticia" los pactos alcanzados por el PSOE para llevar al Gobierno, ha censurado que en los acuerdos "no aparecieran esos 370 millones de euros que se le deben a Galicia, que son de los gallegos". "Tiene que ser el señor Sánchez el que nos los tiene que dar", ha manifestado.

ASUNTOS PENDIENTES

En su intervención, el vicepresidente ha trasladado que todos los asuntos que "estaban encima de la mesa cuando el señor Sánchez accedió al Gobierno, tras la moción de censura, están sin cumplir". Por ello, ha dejado claro que la Xunta "seguirá reclamando" estas cuestiones tan pronto como se configure el nuevo ejecutivo.

Sobre esta cuestión, ha criticado que ahora haya que "esperar una semana". "Esperemos que sea solo una semana", ha advertido tras asegurar desconocer a que responde este retraso. "No sabemos si tiene dificultades para nombrarlo o si ya comienzan las tensiones internas", ha apuntado.

En sus declaraciones a los medios, el vicepresidente de la Xunta ha mostrado su deseo de que las reclamaciones del Gobierno gallego "se hagan realidad". "No queremos que cualquier comunidad autónoma que tenga derecho algo se le diga que no, pero desde luego nosotros también tenemos nuestros compromisos y no vamos a tolerar es que cosas que Galicia necesite se le roben, se le diga que no, para dárselo a otras comunidades autónomas", ha sentenciado.