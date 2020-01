Air Nostrum busca tripulants de cabina de passatgers a València

Dins d'una gira per Espanya, l'aerolínia franquiciada d'Iberia per a vols regionals està immersa en un nou procés de selecció de tripulants de cabina de passatgers (TCP) per a incorporar a la seua plantilla.

Es tracta d'una jornada de portes obertes en la qual els aspirants rebran una visió interna de la companyia i de les característiques del treball, detalla la firma en un comunicat.

Les entrevistes amb els candidats tindran lloc el dijous 16 de gener en l'hotel NH València Center de la ciutat del Túria (carrer Ricardo Micó, 1) a les 09.00 hores.

Els interessats han d'introduir prèviament el seu curriculum vitae en la web de la companyia, inscrivint-se en l'oferta de jornada de portes obertes ('