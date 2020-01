Oltra espera que el Govern central aborde "en sintonia" amb el Botànic l'agenda valenciana, l'ambiental i la social

Així s'ha pronunciat la també dirigent de Compromís en ser preguntada sobre la investidura de Pedro Sánchez com a president de l'Executiu després d'una situació d'interinitat que, al seu juí, ha portat Espanya a "una paràlisi" que no es pot "permetre com a país".

"Ara, a veure com es conforma eixe govern i es comencen a prendre decisions sobre les reformes profundes que s'han de fer a nivell territorial, social, en la política de la lluita contra l'emergència climàtica i el col·lapse ecològic, que és el repte més gran al que s'enfronta la humanitat en els pròxims anys. No podem esperar més, la vida de la gent d'aquest país no pot esperar més", ha assenyalat.

Per açò, espera que "amb valentia" el Govern s'engegue i comence a caminar per a donar resposta a l'agenda social, a la qüestió territorial i les polítiques mediambientals, també des de l'àmbit de la descarbonització de l'economia.

A mig camí entre l'agenda social i la territorial ha situat Oltra la reforma del finançament autonòmic que permet les comunitats afrontar la despesa en polítiques socials. Preguntada sobre si confia que es complisca el compromís d'abordar-la en huit mesos, ha indicat que no es tancarà en eixe temps perquè això seria "no tindre els peus en la terra", però sí confia que el Govern presente un primer esborrats del nou sistema en eixe termini.

Respecte al fet que el debat d'investidura se celebrara en ple cap de setmana dels Reis d'Orient i la conformació de govern s'haja deixat per a la setmana que vé, la vicepresidenta ha indicat que la formació de l'Executiu "no es pot demorar" i entén que "es parla de principis de setmana". Sobre si creu que s'esgotarà la recentment estrenada legislatura, ha apuntat que "és desitjable" i espera que així siga.

Preguntada si confia en la presència valenciana en eixe nou equip de Sánchez, ha indicat que "això sempre". "M'agrada que hi haja membres en el Govern espanyol que siguen d'aquesta terra, no només que siguen d'aquesta terra, sinó que treballen per a ella, per a tota Espanya però també per a la Comunitat, que en aquests moments tothom ha reconegut que és la pitjor tractada en termes de finançament", ha dit, per a agregar que cal posar en la taula la regularització del deute per l'infrafinançament i també la inversió en infraestructures.

"Està bé que hi haja ministres valencians i que exercisquen també de valencians, que no sempre estiguem en el furgó de cua", ha agregat.