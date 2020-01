La població de la Comunitat Valenciana creix un 0,48% en el primer semestre del 2019 i frega els 5 milions de persones

En concret, el territori valencià va passar d'albergar una població de 4.974.969 persones a data d'1 de gener del 2019 a 4.998.711 l'1 de juliol del recentment conclòs any.

La Comunitat Valenciana va ser així una de les autonomies en la qual va créixer la població durant el primer semestre del 2019. De fet, va ser la cinquena amb major percentatge d'increment poblacional -per darrere d'Illes Balears, Madrid, Canàries i Catalunya- i per damunt de la mitjana estatal, fixada en 0,35%. La població, per contra, es va reduir en quatre comunitats autònomes -Galícia, Castella i Lleó, Astúries i Extremadura-, així com en les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Els majors increments en termes relatius es van donar a Illes Balears (0,87%), la Comunitat de Madrid (0,66%) i Canàries (0,61%), mentre que els descensos de població més acusats es van donar a Extremadura (-0,25%), Principat d'Astúries (-0,22%) i Castella i Lleó (-0,20%).

En el conjunt d'Espanya, la població resident va augmentar 163.336 persones la primera mitat de l'any i es va situar en 47.100.396 habitants a 1 de juliol de 2019, sent la primera vegada que se superen els 47 milions d'habitants, segons ha destacat l'INE.

SALDOS MIGRATORIS

L'efecte conjunt del creixement vegetatiu, del saldo migratori amb l'estranger i del saldo migratori amb altres comunitats autònomes determina el creixement o decreixement de la població de cada comunitat, "a més d'un xicotet ajust estadístic de població", segons explica l'INE.

Sobre aquest tema, la Comunitat Valenciana va presentar un saldo migratori amb l'exterior en el primer semestre del 2019 que va ser positiu en 27.162 persones, mentre que el del conjunt d'Espanya en el mateix període va ascendir a 209.097 persones, "el valor més alt per a un primer semestre de la sèrie, iniciada el 2008".

Totes les comunitats van presentar saldo migratori positiu amb l'exterior en la primera mitat del 2019, si bé els majors saldos es van donar a Catalunya -en 47.119 persones-, la Comunitat de Madrid (40.539) i la Comunitat Valenciana (27.162). Per contra, les comunitats amb menors saldos migratoris van ser Extremadura (976), La Rioja (1.086) i Cantàbria (1.606).

D'igual manera, la Comunitat va presentar un saldo migratori interior -el que es dona entre comunitats autònomes- positiu en el primer semestre del 2019 en 1.952 persones, el més elevat del país. Per darrere, es van situar Balears (1.142) i Aragó (837).