UBU impartirá en abril uno de los cuatro seminarios formativos para letrados del proyecto de la UE Lawyers4Rights

20M EP

La Universidad de Burgos participa en el Proyecto Europeo Lawyers for the Protection of Fundamental Rights (Lawyers4Rights), financiado por la Comisión Europea y a través del cual se impartirán cuatro seminarios formativos, dirigidos a abogados y centrados en el derecho de reagrupación familiar y la lucha contra el terrorismo, abordando los instrumentos europeos previstos para ello.