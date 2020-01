Regantes reaccionarán "virulentamente" a un nuevo trasvase "cero" y piden unión a Murcia, Valencia y Andalucía

"Y hay mucho en juego, porque hablamos de muchísima gente afectada, no solo pequeños, medianos y grandes empresarios, sino de trabajadores por cuenta ajena que dependen de este sector y que no van a permitir que su modo de vida se vaya al garete por decisiones arbitrarias de un gobierno tomadas al amparo de no sabemos qué consideraciones", ha aseverado.

En este sentido, Jiménez ha pedido a los gobiernos autonómicos de Murcia, Valencia y Andalucía una "conjunción" para defender esta postura. En especial, le parece "fundamental" la defensa que "viene haciendo el presidente valenciano, Ximo Puig, "por todo lo que implica de parte de un presidente del PSOE".

Así lo ha hecho saber Jiménez en una rueda de prensa ofrecida junto al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras mantener una reunión con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en el palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, acompañado por miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Regantes.

Jiménez ha señalado que ha acudido a la llamada del presidente López Miras con un motivo "directo y claro", ya que los regantes están "muy preocupados" y con "miedo" por lo que "pueda acontecer con la próxima comisión central de explotación del trasvase".

Con el trasvase "cero" de diciembre, cree que el Gobierno central "quiso poner una trampa para ratones con su queso dialéctico, consistente en vincular el trasvase con el Mar Menor pero, al final, se han pillado el dedo en la trampa". A su juicio, "estamos a tiempo de rectificar y de adoptar decisiones desde la sensatez", porque en el mes de enero "estaremos en nivel 3, pero a unos 20 o 25 hm3 de la opción de nivel 2 que sería el que articularía de manera automática un trasvase de 38 hm3".

Si el Ministerio repite un trasvase cero en enero, ha insistido en que el sector se va a echar a la calle "con bastante virulencia" y recuerda que va a estar apoyado, "evidentemente, por los gobiernos regionales de Murcia, Andalucía y Valencia, así como por todas las fuerzas políticas de la Comunidad de Murcia, que han manifestado públicamente que se trata de un error manifiesto del Ministerio".

De momento, Jiménez no ha adelantado en qué consistirán esas protestas hasta que el Círculo por el Agua se reúna la semana que viene y tome una decisión al respecto.

FRENTE COMÚN EN ESPAÑA Y EUROPA

Los regantes se reunirán este viernes con Ximo Puig, en el acto en el que coincidirán para celebrar el centenario de la Comunidad de Regantes de riegos de Levante-margen izquierda, al que está también invitado el propio López Miras.

En este sentido, el Scrats pedirá a los gobiernos de Murcia y Valencia "que tengan altura de miras" y hagan "lo posible" con respecto a esta cuestión y que, más allá de las distancias que tengan, tracen un "puente" en este asunto concreto porque "nos jugamos mucho".

En este sentido, Luengo ha afirmado que la Región de Murcia lidera un frente común en España y en Europa para proteger el trasvase Tajo-Segura ante una situación que el Gobierno autonómico considera "tremendamente preocupante" por la composición del nuevo Ejecutivo central.

"Se inicia una nueva etapa política en nuestro país, una nueva legislatura marcada por la incertidumbre en materia de agua y el nulo interés que este problema tiene para el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez", ha remarcado el consejero, quien ha explicado que "tenemos dos precedentes en los meses de noviembre y diciembre con sendos trasvases cero para regadío".

Así, ha subrayado que "las comunidades autónomas del Levante español tenemos que estar más unidas que nunca ante aquellos que quieren cerrar el grifo de la riqueza y la prosperidad".

En este sentido, Luengo ha recordado que Murcia, Andalucía y Valencia han recurrido a la vía judicial para revertir la decisión del Ministerio para la Transición de Ecológica de no trasvasar agua en el mes de diciembre "a pesar de haber reservas suficientes en cabecera y en contra del criterio de los técnicos".

Asimismo, ha destacado que "hemos pedido una reunión a los comisarios de Agricultura y de Medio Ambiente de la UE para trasladarles la situación de especial vulnerabilidad de nuestro territorio ante el cambio climático, y la situación de nuestra agricultura ante el avance de la desertificación".

Luengo ha mostrado su expectación ante quién estará al frente del nuevo ministerio con competencias de agua. "En cuanto conozcamos su nombre, solicitaremos una reunión urgente para mostrarle la importancia que tiene el Tajo-Segura para el Levante español", ha concluido.

DEFENSA JURÍDICA

El Sindicato de Regantes ha pedido una "compenetración" entre estos tres ejecutivos autonómicos "en lo que significa la defensa jurídica, tanto de las decisiones que se están tomando como de las decisiones futuras que pueden venir en relación a otro tema que nos preocupa mucho, como son los caudales ecológicos".

Jiménez ha recordado que se reunió con Pedro Sánchez en Molina de Segura, donde el presidente del Gobierno central se comprometió a que "no se iba a afectar en nada la normativa y estructura actual del trasvase". En este sentido, Jiménez ha pedido a López Miras que recuerde este compromiso a Sánchez en el encuentro que previsiblemente tendrán que mantener.

A este respecto, Jiménez ha anunciado que el Scrats está preparando los recursos contencioso-administrativos contra los trasvases "cero". Asimismo, ha señalado que el Sindicato tiene en vías de contratación nuevos abogados especialistas en materia penal "por si hubiera algún tipo de responsabilidad en esa dirección".

"Vamos a ir a por todas en este sentido", según Jiménez, quien advierte que "cualquier decisión política ha de ser muy bien estudiada para que, si no se toman con sujeción a la lógica y la ley, quien las tome se puede ver envuelto en una querella".

A este respecto, Luengo ha destacado que el Gobierno regional hizo una reclamación previa al trasvase "cero" de noviembre, y está a la espera de la contestación del Ministerio, que será la "fase previa" a la presentación de un recurso contencioso-administrativo. El Ejecutivo regional sí que ha interpuesto ese recurso contencioso-administrativo contra el trasvase "cero" de diciembre que usaba de "excusa" la afección al Mar Menor.

Ha señalado que los servicios jurídicos de la Comunidad están trabajando con los de la Comunidad de Andalucía y Valencia para unir sus respectivos recursos, con el fin de que "vayamos todos unidos y alineados".

PRESENCIA DE PODEMOS EN EL GOBIERNO CENTRAL

Al ser preguntado por la posibilidad de que la presencia de miembros de Podemos en el nuevo Gobierno central pueda afectar a la política hídrica, Jiménez cree que no habrá afectación si el dirigente que asuma esa función es de Murcia, Alicante o Almería "por el conocimiento que tienen del trasvase".

Y es que la formación morada en la Región "ha firmado el manifiesto levantino por el agua y ha manifestado, incluso, que el último trasvase cero de diciembre es un error manifiesto", según Jiménez.

Al ser preguntado por la intención de Cs de ampliar la franja de 500 metros contemplada en la Ley del Mar Menor, Luengo ha recordado que el documento fue "consensuado" con todos los sectores implicados, y la formación naranja "colaboró".