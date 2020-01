Puig promet mantindre el to reivindicatiu amb Sánchez "sense victimisme" i nega reticències entre barons socialistes

De cara al futur, ha demanat que els primers pressupostos del Govern PSOE-Unides Podem tiren endavant en el primer trimestre, amb el 10% d'inversions per a la Comunitat Valenciana, i que el 2020 supose l'inici del canvi de model de finançament autonòmic.

També ha confiat que seguisquen ministres com el de Foment, el valencià José Luis Ábalos, o el de Ciència, Pedro Duque, encara que "és una decisió del president i les coses cal fer-les bé". "Estem en el temps de les solucions", ha manifestat a preguntes dels periodistes després de reunir-se amb el director general de Consum, Juan Luis Durich.

Puig ha negat que el retard del nomenament de ministres supose un problema, doncs entén que Sánchez "haurà de prendre alguna decisió que comporte més temps". Sí ha demanat que "la política espanyola deixe de mirar-se el melic i ara mire cap a la gent", acabant amb el "frontisme" i amb la postura "prou lamentable" de l'oposició durant el debat d'investidura.

"El baladreig i el que vam veure ahir em produiex tristesa i dolor. No és el camí: no cal tornar a les dos 'españas' ni al frontisme, això és absurd amb la societat actual", ha reivindicat, perquè "en el carrer no existeix eixa crispació, afortunadament". I ha emfatitzat: "Aquells que pretenen portar la crispació al carrer no solament s'equivoquen, sinó que cometen una tremenda irresponsabilitat".

IGUALTAT "MÉS ENLLÀ DE L'IDENTITARISME"

En clau valenciana, Puig ha descartat que l'arc parlamentari actual puga complicar els interessos de la Comunitat Valenciana, perquè "Espanya no és homogènia i és el primer que s'ha d'assumir", i ha apuntat com a "fet indiscutible" que no hi ha igualtat entre tots els espanyols. "Més enllà de l'identitarisme, cal buscar fórmules de garantir la igualtat", ha defès.

Ha destacat, açò sí, que ara es donen les condicions perquè tots els partits, "els del govern i els de l'oposició", es comprometen amb un model de finançament autonòmic que garantisca l'equitat que dicta la Constitució.

Fins aleshores, ha confiat en el compromís del Govern PSOE-Unides Podem de posar sobre la taula una proposta en els huit primers mesos de legislatura. "Ningú qüestiona que la Comunitat Valenciana és la pitjor finançada; es tracta de prendre decisions a través d'aquesta primera presa de consciència", ha asseverat.

El cap del Consell ha sostingut així que l'agenda valenciana no perdrà presència en el nou Executiu de Sánchez, davant la "presència important" de la Comunitat Valenciana en el Congrés gràcies al diputat de Compromís, Joan Baldoví, amb el que la Comunitat "té una capacitat d'interlocució molt positiva i major que altres comunitats en altres condicions".

Ha ressaltat la "sintonia" d'objectius i el programa de govern similar al del Botànic, recordant que "el propi Sánchez va dir en el discurs d'investidura que se n'anava a aplicar el model valencià" i garantint que convergiran en política social i econòmica per a la creació d'ocupació i el manteniment de l'Estat del Benestar.

En aquest context, ha promès que la Generalitat assumeix el "repte" de defendre els interessos dels valencians "amb aquest govern igual que amb qualsevol altre", confiant que "el més ràpidament possible, en aquest primer trimestre, haja Pressupostos Generals de l'Estat (PGE)", uns comptes que incloguen el 10% d'inversions per a la Comunitat com el projecte de l'any passat que no va tirar endavant.

NO VEU POSICIONS CONTRÀRIES EN PAGE, LAMBÁN I VARA

Més enllà de la investidura, respecte a l'absència de barons socialistes en el Congrés -els presidents de Castella-la Manxa, Emiliano García Page; Aragó, Javier Lambán, i Extremadura, Guillermo Fernández Vara-, Puig ha remarcat que "en qualsevol cas, cadascú té les seues prioritats en l'agenda, i també els seus compromisos". "No vaig veure que hi haguera cap tipus de posicionament polític contrari", ha subratllat.

"En les converses que he tingut amb ells, mai he vist que hi haja unes reticències reals respecte a la conformació d'aquest govern, entre altres coses perquè no hi ha una alternativa". Es tracta, al seu juí, de "buscar l'acomodament més raonable i el confort perquè es recupere la confiança en les institucions".