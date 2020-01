Igual niega desacuerdo entre PP y Cs sobre supresión de carril bus en Paseo Pereda pero sigue sin dar fecha

"Cuando haya que comunicar algo, sin ninguna prisa y sin ninguna pausa, pues se comunicará pero por mi parte será en el seno de ese pacto", ha explicado este miércoles la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), al ser preguntada por la fecha prevista para adoptar esa medida.

El pasado 17 de diciembre, el portavoz del equipo de Gobierno y del grupo municipal Cs, Javier Ceruti, afirmó que esperaba que se suprimiera "antes de Navidad", si bien ese plazo no se cumplió y, posteriormente, se señaló que podría ser después de las Fiestas. Sin embargo, la alcaldesa este miércoles, 8 de enero, tampoco ha avanzado ningún plazo.

Igual ha insistido en que cualquier comunicación que salga "de su boca sobre el tema del pacto será de la mano del otro socio del pacto", esto es de Cs. "Creo que esa es la manera de mantener un pacto", ha aseverado la alcaldesa, que ha subrayado que en este asunto "siempre ha sido fiel a su palabra".

La alcaldesa ha negado que no haya acuerdo entre los dos socios sobre la medida -de hecho ha afirmado que "hay mucho acuerdo"- pero ha subrayado que "se deben hacer las cosas bien".

"Lo que no voy a cometer es otro error más como el que ya cometí, y el que ya asumí, como el Metro-TUS, que es no informar bien a la gente y no tener todos los datos encima de la mesa. En eso estamos totalmente de acuerdo tanto el grupo Cs como nosotros (el grupo popular)", ha afirmado Igual.

La alcaldesa ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras visitar las obras del nuevo centro cívico de Cueto.