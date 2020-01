El PSOE extremeño será "garante" de la región para pedir a Sánchez infraestructuras, Deuda Histórica y un plan de empleo

Tras incidir, así, en que "históricamente, cada vez que ha habido un gobierno progresista en Madrid le ha ido bien a Extremadura", ha insistido en que el PSOE regional, como ha venido ocurriendo -ha dicho- con otros ejecutivos nacionales anteriores, va a garantizar que las "reivindicaciones" de la comunidad "se cumplan y lleguen cuanto antes".

De este modo, ha subrayado que su partido en la comunidad exigirá al Gobierno "el cumplimiento con Extremadura en materia de infraestructuras, fundamentalmente ese compromiso que tiene para que el tren llegue a lo largo de este año, a más tardar a principios del año que viene".

También exigirá al Gobierno "el compromiso de mejorar la financiación autonómica, que es necesaria para poder mejorar la sanidad y el sistema de dependencia"; así como el "cumplimiento con la Deuda Histórica de Extremadura"; y seguirá exigiendo el Plan de Empleo Especial para Extremadura que se viene reivindicando en los últimos años.

"A todos aquellos catastrofistas le pedimos tranquilidad, porque el PSOE de Extremadura será el garante para que las reivindicaciones que hay pendientes con esta comunidad autónoma lleguen cuanto antes", ha recalcado González en rueda de prensa este miércoles en Mérida en la que ha defendido ante la "derecha" que Pedro Sánchez es un presidente del Gobierno "legítimo, democrático y constitucional".

En este sentido, ha considerado que "tener presidente, tener un gobierno y que nos podamos poner en marcha" es una "magnífica noticia para empezar 2020", y ha insistido en que Pedro Sánchez es un presidente del Gobierno "legítimo, democrático y constitucional" que, además, ha sido el "vencedor" de las últimas cinco elecciones nacionales.

Al mismo tiempo, tras la investidura de Sánchez, ha indicado que el PSOE de Extremadura quiere y propone que en España "se baje la crispación" y que "no nos demos con las banderas en la cabeza", sino que los políticos se centren "en hacer política con lo que realmente le interesa a los ciudadanos".

De este modo, ha apostado por centrarse en cuestiones como "mejorar la sanidad pública, en mejorar y garantizar un sistema público de pensiones, en mejorar la educación pública, en darle esperanza a los jóvenes, en combatir la precariedad laboral", unos temas en los que el PSOE en la región "va a ser leal y va a estar apoyando con todas sus fuerzas al nuevo gobierno de Pedro Sánchez".

MANIFESTACIÓN

Por otra parte, sobre la "pseudomanifestación" organizada por el PP de Extremadura este pasado martes en Mérida contra los pactos de Sánchez a nivel nacional, González ha apuntado que "allí los que se presentaron fueron cuatro y el del tambor", y ha considerado "muy curioso que un partido democrático se manifieste contra algo que establece la Constitución Española, y es la elección de un presidente del Gobierno", al tiempo que ha concluido que por tanto "esa manifestación lo que iba es contra la propia Constitución Española".

Al PP de Extremadura le ha preguntado que "si no le gusta los que han votado a favor de Pedro Sánchez" entonces "¿por qué ellos no se abstuvieron junto con Ciudadanos como el PSOE hizo en su día?". "Es muy curioso escuchar a Monago decir que ellos no podían abstenerse con el PSOE porque en el gobierno iba a haber comunistas, cuando en el 2011 en Extremadura él fue presidente de la Junta de Extremadura gracias a los comunistas", ha afirmado.

También ha considerado "curioso" que Monago diga que "él no puede abstenerse con el PSOE porque está con comunistas" cuando "gobierna junto a los comunistas en ayuntamientos de Extremadura como es el de Barcarrota o el de Jerez de los Caballeros", y ha preguntado si el PP "también va a ir a hacer una manifestación a Barcarrota o a Jerez de los Caballeros porque sus compañeros están gobernando allí con Podemos".

"Ya está bien de incoherencias por parte del PP y de Ciudadanos en Extremadura", ha espetado González, quien ha considerado que "el gran problema" que tienen dichos partidos es que "no son capaces de explicarle a los ciudadanos por qué no se han abstenido en esta investidura (de Sánchez) cuando el PSOE sí lo hizo en 2016".

"El gran drama que en estos momentos tiene la derecha española es que quien escribe el relato tanto del PP como de Ciudadanos se llama Vox, se llama la ultraderecha de este país", ha lamentado el portavoz socialista.

GOBERNABILIDAD

Asimismo, sobre la gobernabilidad de España a partir de ahora, Juan Antonio González ha apuntado que "nadie dijo ni nadie ha dicho que esto fuera un gobierno fácil", y ha recordado que en todo caso el PSOE ha optado por una postura "correcta" de "salir del bloqueo" para "iniciar un futuro" para el país.

"Nadie ha dicho y nadie dijo que gobernar fuera fácil, pero había dos opciones: o seguir bloqueando la vida política de este país e ir a unas terceras elecciones que ningún ciudadano de España hubiera entendido, o intentar abrir un proceso de diálogo, de negociación y salir del bloqueo con un desbloqueo e iniciar un futuro para España", ha sentenciado.

Ha defendido, así, la mantenida por el PSOE es la postura "correcta" para "salir de ese bloqueo" y "para intentar buscar una solución, un futuro, una esperanza para España"; al tiempo que ha añadido que "el tiempo, como todo en la vida, dirá si nos equivocamos o no".

"Pero frente a aquellos que estaban bloqueando la situación y que querían unas terceras elecciones, el PSOE lo que ha hecho es asumir la responsabilidad que las urnas le dieron el 10 de noviembre, y era intentar buscar un gobierno", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado también que "a la historia siempre pasarán aquellos que fueron desleales con España y que no aportaron ni una sola solución a la gobernabilidad de este país, como fueron PP y Ciudadanos".

Finalmente, sobre el acuerdo PSOE-Podemos a nivel nacional y sus efectos para Extremadura, ha dicho que "al inicio de legislatura, y a pesar de la mayoría absoluta" el PSOE "siempre" la abrió las puertas a "todos los partidos" para "llegar a acuerdos y a pactos en esta legislatura", tras lo cual ha incidido en que "Podemos tiene las puertas abiertas", tal y como ocurrió en la pasada legislatura, cuando se aprobaron dos presupuestos regionales por parte del PSOE en Extremadura "junto" con Unidas Podemos.

"Es bueno que la oposición haga crítica, esto es positivo, pero que haga crítica constructiva, y si esa crítica constructiva sirve para mejorar la vida de los extremeños y las extremeñas bienvenidos", ha espetado González, quien ha reiterado que su partido le abre la "puerta" a la "crítica constructiva".

"Y si Podemos quiere construir en Extremadura le abrimos la puerta a ese diálogo", ha espetado el portavoz socialista, quien ha añadido que en todo caso PSOE y Podemos son "dos formaciones políticas autónomas en Extremadura" y que está articulado "un gobierno al que los extremeños y extremeñas le dieron la mayoría absoluta".