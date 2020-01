El PI reclama a Sánchez que derogue la 'Ley Montoro' en tres meses

La moción se debatirá en el pleno del Consell de este jueves. El objetivo es que los ayuntamientos puedan invertir el superávit que ahora tienen bloqueado, según ha informado El PI en una nota de prensa.

La portavoz de El PI en el Consell, Xisca Mora, ha enfatizado que "se calcula que en Baleares los consistorios tienen ahorrados en los bancos y cajas cerca de unos 600 millones de euros", pero muchos alcaldes están "atados de pies y manos por la 'Ley Montoro'".

GASTOS BANCARIOS POR ACUMULAR DINERO

"Hemos llegado a la absurda situación que no sólo no se pueden invertir estos recursos y ahorros sino que resulta que acumular dinero supone también un coste económico", ha denunciado Mora. Según ha recordado, en el caso de Alcúdia, el Ayuntamiento "tiene unos 87 millones de euros que no puede tocar" y "este año tendrá que pagar unos 400.000 euros en beneficio de las entidades bancarias".

Por ello, Mora exigirá al nuevo Gobierno que impulse mecanismos económicos de compensación para cubrir estos costes a los ayuntamientos.

Paralelamente, la formación defenderá otra moción con la que pide que se otorgue una ayuda de 50.000 euros al Ayuntamiento de Manacor para potenciar la gestión y la programación del teatro de Manacor. Mora ha recordado que, a petición de El PI, "en 2018 ya se contempló", pero "en 2019 el gobierno de izquierdas lo retiró y tampoco se ha incluido en los presupuestos del 2020".