Ribó demanarà una entrevista al Govern central per a tractar el deute de la Marina i les infraestructures ferroviàries

Ribó, en una roda de premsa per a explicar l'adequació de les polítiques públiques municipals als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, ha destacat que estan "molt satisfets" perquè "ja era hora" de tindre un Govern a Espanya ja que hi ha "moltíssims" assumptes pendents de resoldre a València.

No obstant açò, ha mostrat la seua "preocupació" per "determinades actituds" dels partits de l'oposició que s'han sumat "la veu més extrema" i per contra ha defès que cal posar-se a treballar per a "resoldre els problemes".

En eixe sentit, ha apuntat que estan a l'espera que es nomene els responsables dels ministeris d'Hisenda i Foment per a demanar-los una reunió i abordar les qüestions pendents i ha advertit que estaran "atents" que se'n vagen resolent a una velocitat important". No obstant açò, ha aclarit que amb aquest advertiment no està dient que el nou Executiu no tinga "voluntat" de solucionar-los.

De fet, ha recalcat que aquestes peticions les traslladarà des de "la confiança que per primera vegada en molts anys avançarem" en aquest assumptes "en els quals s'està encallats". En concret, vol una reunió amb Hisenda per a fixar un calendari per al pagament del deute de la Marina perquè "o es paga o hi haurà seriosos problemes de liquiditat i finançament".

En eixe sentit, ha assenyalat que el que es demana és que l'Estat assumisca el deute originat per l'organització America's Cup igual que ha sufragat la generada en ciutats com Sevilla o Saragossa per l'Expo.

De la mateixa manera, vol entrevistar-se amb el ministre de Foment per a tractar les inversions ferroviàries que "fan falta" en la ciutat perquè és un node "fonamental" del Corredor Mediterrani. Entre elles, s'ha referit a l'execució del canal d'accés i del túnel passant, que permetran l'entrada i eixida dels trens d'alta velocitat i rodalies en soterrat a la ciutat, o l'estació central.

Ribó ha destacat, encara que no és una petició "estrictament municipal", que també és "imprescindible" que l'Estat finance el transport metropolità de forma comparable a com ho fa a Madrid o Barcelona.