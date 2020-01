Billy Boom Band: “No creemos en la música infantil, hacemos canciones para todas las edades”

Con lleno asegurado este domingo en el Teatro Circo Price de Madrid (aunque se pondrá a la venta un pequeño cupo de entradas en taquilla el mismo día; apertura de puertas a las 11.00 h y concierto a las 12.00 h), los cántabros encaran 2020 con su cuarto álbum recién editado: La mujer bala y otras historias de la Billy Boom Band, un cómic dibujado por Adri Santiago a partir de sus nuevas canciones, que además se acompaña de un DVD con videoclips de cada una. El cantante Marcos Cao habla de ello con entusiasmo.

Cuatro discos en cuatro años no está al alcance de cualquiera. ¿Hacer música familiar es muy inspirador? La historia es bonita. Al nacer mis hijos, en 2010 y 2013, empezamos a componer para ellos porque no nos gustaba lo que había. No creemos en la música infantil, se pueden hacer canciones para todas las edades como las que escuchaba yo de pequeño...

¿Cuáles? The Police, ¿qué tenían? Era música excitante. A los niños les late el corazón mucho más rápido que a nosotros y eso era lo que queríamos hacer: canciones excitantes para ellos y sus amigos. Luego nos llamó un conocido que es profesor en Madrid para un concierto y fue una locura, así que empezamos a tocar. El proyecto ha crecido solo y nosotros vamos detrás pasándolo pipa con esa filosofía: no hace falta hacer música infantil para los niños, son muchísimo más libres y abiertos que sus padres a la hora de escuchar.

Y a lo mejor el grupo se pone menos barreras… Absolutamente. Como adultos, tenemos todos nuestros límites sociales y artísticos. Con La Sonrisa de Julia [su otro grupo], quieras que no, tenemos un estilo. En la Billy Boom Band [BBB] eso no existe porque, para hacer estas canciones, dejamos salir al niño que llevamos dentro. Tenemos un acabado casi siempre rock pero también hacemos cosas más pop o incluso, como en una de las cancines de Lorca Pop, nos acercamos al vals. Al ser tan abierto, nos permite jugar mucho más.

¿Cómo han compatibilizado 200 conciertos con La Sonrisa de Julia? Justo paramos en 2015 cuando sacamos la BBB. Necesitábamos un descanso, llevábamos en activo desde 2002. Volvimos con La Sonrisa el año pasado porque nos apetecía y se compagina bien, esto es muy familiar: la mánager es mi pareja, la madre de mis hijos, todo está hecho entre amigos y somos prácticamente los mismos en ambos grupos. Lo organizamos para que no se solape. Incluso hay festivales en los que el sábado por la noche estamos tocando con La Sonrisa y el domingo por la mañana con la BBB.

¿Y con la vida familiar? Viajamos músicos y técnicos, Julia no nos acompaña a todos. A China, sí, dejamos a los niños con los abuelos porque obviamente no se lo podía perder, al Price vendrá también… pero generalmente no porque es difícil de cuadrar con la escuela.

¿Cómo surgió lo de ir a China? Hace un año, nos estábamos levantando para ir al cole y Julia me leyó un mail de una productora de allí, un músico chino y una periodista americana que organizan conciertos para toda la familia. Nos dijeron que les encantaba la BBB y que les gustaría llevarnos a tocar, así que empezamos una relación por correo y videollamada en la que nos fuimos conociendo hasta que surgió la oportunidad de ir a un festival de adultos, en octubre. Alucinamos con cómo bailaban y saltaban con Arroyo claro, fuente serena de Lorca. Lo fuerte es que volveremos en 2020 a presentar La mujer bala. Fue una experiencia increíble, como se puede ver en el vídeo de la canción China Beat. Y en octubre no la tocamos, así que estamos deseándolo.

¿Les sale más trabajo con esto que con BBB? Ha pasado por ejemplo con Petit Pop, que cuando hacían indie tenían menos repercusión… Sí, como nosotros. Son cifras. Con La Sonrisa de Julia no hemos ido a China ni hemos vendido así las entradas incluso antes de que salga el disco, es una locura. Lo que nos está pasando ahora supera todas las expectativas.

¿A qué creen que se debe? Somos muy cercanos con nuestro público, lo hemos visto crecer muy poquito a poquito y se han sentido muy partícipes, se ven reflejados en temas como Familia de locos: todos dicen que es una canción sobre su familia y eso nos acerca muchísimo a ellos. La BBB es una cosa un poco loca pero que está funcionando gracias al público. Lo estamos disfrutando muchísimo porque sabemos lo que cuesta.

¿Qué les diferencia de Cantajuegos y similares? Es una cuestión de definición. No es lo mismo tener 2 años que 9, no tiene nada que ver. Ni los niños son iguales unos a otros, a unos les gusta más el pop, el rock, el trap… tienen sus propios gustos. Nosotros no intentamos sermonear a nadie sobre lavarse los dientes o respetar el medio ambiente, tenemos nuestros valores y los transmitimos a través de la diversión pero nunca les decimos lo que tienen que hacer, ¡para eso están los padres!

¿Y eso no educa también? Hacemos bromas, nos divertimos con ellos y se les van quedando esos valores. Hay que tratarlos como gente muy inteligente porque lo son y eso ellos lo agradecen. Nuestros conciertos no son infantiles porque no creemos en esa diferenciación. Yo no sé cuándo has dejado de ser tú una niña… Y por eso lo disfrutan igual los padres que sus hijos.

¿Y qué les distingue de La Sonrisa de Julia? Precisamente, el otro día en un concierto benéfico con La Sonrisa para adultos, acabamos con Arroyo claro de la BBB y es que es el hit, después de esa no puedes tocar otra. O vamos a China a un festival para mayores y la gente se vuelve loca. Es la prueba de nuestra teoría: no tiene por qué haber diferencias. Queremos romper con esa distinción, por eso siempre decimos que hacemos música para todas las edades. Hay historias, sensaciones, momentos… que puedes compartir tengas 80 o 6 años. Ese es el poder de la música, es de las pocas cosas hoy en día que sirven para unir y no para separar.

¿Con qué otros grupos de esta órbita les gustaría compartir cartel? Les tengo mucho cariño a Petit Pop, desde que estudiamos juntos en la Escuela de Música Creativa de Madrid en el año 2000. Nos gustan mucho también Pinkertones, Chumi Chuma, Yo Soy Ratón… pero por cercanía nos encantaría hacer un concierto con Petit Pop.

Pero lo suyo es más rockero, ¿no? Nos catalogan como 'el grupo para niños de más edad'. En nuestros conciertos hay público desde los 2 años pero también de 11-12-13, que algo es rarísimo porque normalmente ya no quieren saber nada de la llamada 'música para niños'. Igual es porque somos un poco más canallas… pero al final lo que hacemos es disfrutar y pasárnoslo bien. En eso nos parecemos mucho a Petit Pop, que montan una fiesta, la música es diferente pero la filosofía parecida.

¿‘La mujer bala’ es un disco feminista? Una cosa muy típica de BBB es que mandamos un mensaje a los niños que, a la vez, los padres están entendiendo de otra manera. Esa canción, que es muy importante en el disco, habla de un niña que nació prisionera en un circo donde la mujer barbuda (que lo dirige y también puede ser un símbolo) les tiene a todos aterrorizados. Ella se escapa por la lona, la rompe volando con el cañón del Hombre Bala. Los adultos verán en ello una alegoría muy actual sobre la mujer y nuestros tiempos. Termina así: “Nadie debería cortarme las alas, vuelo con la fuerza de la mujer bala” y el disco es rosa-morado…

Aunque en el escenario seamos cinco chicos, una parte fundamental es Julia, no solo es la mánager sino creadora de todo el proyecto con nosotros, y esto es en cierta manera un homenaje a ella y a todas las mujeres. Lo tenemos clarísimo, hace falta hablar de estas cosas.

BILL BOOM BAND Viven en un pueblito costero de Santander y han publicado cuatro discos desde ‘Pasarlo bien’ (2015). Con miembros de La Sonrisa de Julia, han puesto música a Lorca (‘Lorca Pop’), han tocado en China en 2019 y el 12 de enero actuarán en el Inverfest con todas las entradas vendidas. Allí presentarán ‘La mujer bala’, el disco-cómic que acaban de publicar.



También introducen a los peques en otras disciplinas como la novela gráfica o el audiovisual con los videoclips. ¿Nunca es pronto para empezar a amar la cultura? Julia ha trabajado mucho en edición infantil, ella ama los libros. Desde Lorca pop quisimos hacerlo todo nosotros porque sabíamos que nadie nos iba a fabricar un disco así. Este lleva DVD y un libro que es un cómic… solo lo puedes hacer tú con todo tu cariño porque requiere mucho tiempo y mucho trabajo. Esto para nosotros no son solo canciones, va mucho más allá, es educación e introducir a los niños en la cultura de todo tipo.

Sus letras hablan de la locura de tener familia, de la Navidad, de perder la imaginación al crecer… y son optimistas. ¿BBB les conecta con el niño que tienen dentro? Nosotros esta música solo podemos hacerla sacando al granuja, al canalla y al niño que llevamos dentro, que lo que quiere es pasarlo bien. Ya cuando grabamos el primer disco alucinamos de lo mucho que nos reímos y lo bien que lo pasamos, algo que cuando haces discos de adultos pues no es tan fácil porque te lo tomas muy en serio. Aquí salen discos fantásticos porque no tenemos esa presión y simplemente nos juntamos a disfrutar con lo que se nos ocurra.

Eso lo llevamos al escenario, antes de tocar con la BBB estamos siempre con un subidón por la fiesta que nos vamos a pegar… y eso se transmite. La idea es que cuando acabe el concierto tu estado anímico sea mucho más alegre y optimista que cuando empezó, con ganas y con energía, con eso nos conformamos. Lo demás nos da igual.