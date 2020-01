Detingut a València un home acusat d'agredir la seua parella quan es va negar a anar a comprar-li tabac

Sobre les 22.49 hores d'aquest dimarts, els indicatius van ser comissionats per la Sala del 092 arran d'un avís rebut en el Centre d'Emergències 112 sobre una agressió d'un home cap a una jove.

Quan els agents es van presentar en el lloc van entrevistar la dona víctima de l'agressió, qui els va manifestar que la seua parella sentimental havia començat a pegar-li punyades en el rostre després que ella es negara a anar a comprar-li tabac.

Així mateix, va explicar als policies que, en veure l'agressor en estat "d'excitació i prou agressiu", va tractar d'abandonar el lloc, al que ell presumptament va respondre llançant-la de forma violenta contra una paret abans de fugir.

Els indicatius van dur a terme batudes per la zona en la qual havien tingut lloc els fets i, finalment, van localitzar el presumpte agressor en un parc, mentre tractava de passar desapercebut davant la presència policial.

L'home responia la descripció amb la qual comptaven els policies, presentava excoriacions recents en els artells i va reconéixer haver espentat la víctima, per la qual cosa va acabar sent detingut com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere i traslladat a dependències policials.

La dona presentava ferides sagnants en el nas i la boca i va ser traslladada a l'Hospital per a examinar l'abast de les lesions que presentava.