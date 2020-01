Un torero valencià accepta un any i quatre mesos de presó per estafar el segur amb robatoris falsos de trages i capots

Així es desprèn de l'acord aconseguit entre el ministeri fiscal i la defensa pel qual el torero es considera autor de dos delictes de simulació de delicte en concurs amb un delicte consumat d'estafa i un altre intentat, i d'un delicte de falsedat documental, amb la circumstància atenuant molt qualificada de reparació del dany.

A més de l'any i quatre mesos de presó, al torero se li ha fixat una multa de 720 euros. No obstant açò, se li ha concedit la suspensió de l'execució de les penes privatives de llibertat sempre que durant el termini de quatre mesos no cometa cap nou delicte i abone la multa imposada.

La primera denúncia per un fals robatori es va interposar al novembre del 2012, quan el torero va manifestar que havien entrat a robar en la seua vivenda unifamiliar després de tallar la tanca metàl·lica, trencar la finestra del menjador i el cadenat de la porta de la cuina. Per aquests fets el segur li va abonar 31.000 euros. Va manifestar que era la segona vegada que li sostreien en la seua vivenda l'últim any.

A l'any següent, al novembre del 2013, el torero va acudir de nou a la Guàrdia Civil i va denunciar un altre robatori de diversos efectes de l'interior de sa casa. Va donar part a la seua companyia d'assegurances, però en aquesta ocasió no se li va arribar a abonar res en detectar el frau.

Per a justificar els objectes sostrets, l'home, sabent que no era cert, va presentar una factura elaborada per si mateix o per una altra persona en la qual posava que es procedia per una empresa a la venda a l'acusat de diverses peces per valor de 33.360 euros.

El torero finalment ha reconegut els fets que se li atribueixen i ha acceptat l'any i quatre mesos de presó, encara que aquesta pena privativa de llibertat li quedarà en suspens.